Ardia, in pista con casco e giubbino  

I cavalieri dell’Ardia potrebbero indossare caschetto e giubbino nella prossima corsa in onore di san Costantino. Per ora sono soltanto ipotesi ma la proposta fa già discutere. Dopo le diverse cadute e l’abbattimento di alcuni cavalli nella passata edizione, il dibattito è già aperto sulle ulteriori misure di sicurezza che potrebbero essere adottate a salvaguardia dei partecipanti.

Il dibattito

La questione è emersa in una recente riunione del Consiglio comunale. «Io non ero presente in Aula ma i colleghi mi hanno raccontato quanto riferito dal sindaco su una conversazione informale con il prefetto – spiega il capogruppo di minoranza Gianni Meloni – Salvatore Angieri avrebbe ribadito l’intenzione di far utilizzare il casco e il giubbino per l’Ardia 2025». Meloni ricorda inoltre che durante la recente presentazione del suo libro sull’Ardia al museo Diocesano arborense «il prefetto Angieri ha dichiarato di aspettarsi proposte da parte della comunità sedilese per non vedere più le scene a cui aveva assistito nei mesi scorsi come quelle di alcune madri che, in lacrime, a bordo pista chiedevano chi fossero i cavalieri coinvolti negli incidenti».

Il sindaco

«A margine dell’assemblea del 30 novembre scorso e in un ragionamento molto più ampio in cui ho auspicato unità di intenti per tutelare la corsa al di là degli schieramenti politici, ho riportato un pensiero del prefetto emerso in una conversazione informale in cui si è parlato di sicurezza - afferma il sindaco Salvatore Pes - Sulle protezioni personalmente sono contrario, in quanto ritengo che in questi anni molto sia stato fatto per raggiungere un livello di sicurezza tale da non includere altre soluzioni come potrebbe essere quella del casco». Il sindaco va oltre: «Trattandosi di una manifestazione religiosa la partecipazione è su base volontaria e nessuno può entrare nel merito sulle modalità e l’abbigliamento con cui partecipare». Dalla minoranza il capogruppo Gianni Meloni rilancia: «Sono favorevole ad aprire una discussione seria perché si proponga qualcosa affinché fatti del genere non accadono più, anche se gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo».

