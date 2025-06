Ardia, ieri la carica delle cartucce Oggi le prove in pista  

Nel salone parrocchiale si respirava aria di festa ieri pomeriggio per il rito di preparazione delle cartucce, munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno domenica 6 e lunedì 7 luglio per l’Ardia 2025. Oltre a tutti i componenti dell’associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu, presieduta da Mario Melosu.

«È stata l’occasione per ritrovarsi con cavalieri, amici e familiari – evidenzia Melosu – siamo ormai alla vigilia dell’ Ardia, ogni cosa deve essere fatta per bene e preparata con cura per rappresentare al meglio tutta la comunità sedilese». Non è superfluo evidenziare infatti come i fusileris hanno un compito importantissimo nel contesto della corsa, in quanto garantiscono la sicurezza sia dei cavalieri come del pubblico che affollerà numeroso l'anfiteatro di San Costantino.

Non è passata inosservata ovviamente la presenza delle bandiere dell’Ardia. Sorrisi e saluti per tutti da parte della prima pandela Leonardo Pes che guiderà la corsa insieme alla seconda Mario Nieddu e alla terza Andrea Pes, che è suo figlio. Per loro oggi alle 19 primo esame della pista, nel corso delle prove che si preannunciano molto attese e partecipate. Una presenza di pubblico aumentata a dismisura nel corso degli anni, a testimonianza di come ormai tutte le diverse fasi della manifestazione religiosa hanno un loro indiscusso fascino e valore.

