Ardia, emozioni a San Costantino 

Il sole era ancora alto nel ripido pendio di su Frontigheddu quando sa prima pandela Marco Mongili scambia un veloce sguardo d’intesa con i suoi aiutanti, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu. È il segnale per lanciarsi a tutta velocità verso l’arco di San Costantino, il momento più atteso delle prove di ieri sera in vista dell’Ardia del 6 e 7 luglio.

La corsa

Nonostante il giorno feriale, c’era tanta gente ad assistere ad una delle fasi più attese prima della grande corsa in onore di San Costantino. Le tre pandele hanno saggiato il terreno e i cavalli per assicurarsi che tutto sia pronto in previsione della sera del 6 luglio. Dopo l’ingresso nell’anfiteatro naturale e la salita ancora velocissima fino alla chiesa, le bandiere hanno effettuato qualche giro attorno al Santuario e poi di nuovo giù a tutta velocità fino a sa Muredda. ll capocorsa Marco Mongili ieri ha montato “Querula” della scuderia di Sebastiano Meloni di Sedilo, con un cambio rispetto alla annunciata “Osvalda”, una saura di sua proprietà.

I commenti

Sorridente e soddisfatto sa prima pandela. «Nei prossimi giorni – afferma Mongili - cercheremo di affinare ancora alcuni particolari». Riscontri positivi anche dalle altre due bandiere. Pier Giuseppe Spada in sella a “Peter Pan”, cavallo di sua proprietà espertissimo con alle spalle numerose Ardie ma anche Sartiglie, mentre sa terza Alessandro Nieddu ha provato con “Mary”, di proprietà dell’amico Francesco Marceddu, diventato scorta per il forzato forfait di Massimo Loi.

