Ardia e polemiche «Piano mai criticato» 

Nella querelle fra Areus e il Comune per il pagamento delle prestazioni sanitarie all’Ardia interviene Gianfranco Delogu, che ha coordinato per 15 anni l’organizzazione sanitaria dell’evento e quest’anno ha collaborato alla stesura dello stesso piano. «Costruito- precisa Delogu- sui dati storici, sulle proiezioni di trend e sulle risorse disponibili. Ha funzionato egregiamente e non è stato mai così criticato». Delogu entra nel merito in particolare sulla scarsità dei posti letto disponibili nel presidio medico (solo 2, a fronte di 6 indicati per la Sartiglia). « Dei 10 soccorsi –sottolinea Delogu- , nessuno sarebbe stato ospitato e trattato in un presidio medico, a meno non sia dotato di Tac. Tutte le persone coinvolte e soccorse sono state immediatamente valutate, trattate e stabilizzate senza riportare gravi conseguenze. Ecco, l’efficacia si misura con indicatori seri di risultato e non su “non avete seguito le indicazioni”. L’utilizzo del trasporto, compreso l’elicottero con i mezzi Areus non è stato imposto da nessuno ma liberamente deciso dal proprio medico in servizio in coordinamento con la centrale operativa».

Sulle spese Delogu ricorda come tutto il personale sanitario ha operato a titolo totalmente gratuito e le uniche spese sostenute sono state i rimborsi alle ambulanze di volontariato: 200 euro ad ambulanza, che moltiplicato per 9 ammonta a 1800 euro. Considerato tutto questo - conclude- invito Areus a fornire per il prossimo anno una dettagliata proposta organizzativa e a partecipare, casomai volontariamente, alle prossime edizioni».

