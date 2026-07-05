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Videolina, ore 11 e 18
06 luglio 2026 alle 00:40

Ardia, doppia diretta 

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Un collegamento alle 11, l’altro dalle 18. Videolina raddoppia per l’Ardia. Stamattina, in diretta dal Santuario di San Costantino, la messa solenne. In serata, tutte le fasi della corsa: prima da Su frontigheddu, passando sotto l’insidioso arco, poi da Sa muredda. Ma da Sedilo vanno in onda anche la benedizione dei cavalieri e la consegna degli stendardi al capocorsa e alla seconda e terza bandiera.

L’Ardia resta un viaggio tra storie, immagini e testimonianze: un rito che si rinnova ogni anno ed è vissuto dalla comunità con immutata passione, unita alla devozione per Santu Antinu. Attesi tanti turisti, come in ogni edizione.

Entrambi i collegamenti sono curati dal giornalista Mario Tasca che racconta l’Ardia 2026 insieme a Tonino Manca e Maurizio Casu. La regia è di Massimo Piras.

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