Ardia, doppia diretta 

Un collegamento alle 11, l’altro dalle 18. Videolina raddoppia per l’Ardia. Stamattina, in diretta dal Santuario di San Costantino, la messa solenne. In serata, tutte le fasi della corsa: prima da Su frontigheddu, passando sotto l’insidioso arco, poi da Sa muredda. Ma da Sedilo vanno in onda anche la benedizione dei cavalieri e la consegna degli stendardi al capocorsa e alla seconda e terza bandiera.

L’Ardia resta un viaggio tra storie, immagini e testimonianze: un rito che si rinnova ogni anno ed è vissuto dalla comunità con immutata passione, unita alla devozione per Santu Antinu. Attesi tanti turisti, come in ogni edizione.

Entrambi i collegamenti sono curati dal giornalista Mario Tasca che racconta l’Ardia 2026 insieme a Tonino Manca e Maurizio Casu. La regia è di Massimo Piras.