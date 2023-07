Ardia di Sedilo, l’emozione di un popolo 

Sedilo scioglie il voto per San Costantino tra una folla immensa. La prima “pandela”, Marco Mongili, affiancato da Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, ha condotto la corsa. Le tre bandiere sono state seguite da decine di cavalieri, attorno al santuario di Santu Antinu (foto Alessandra Chergia). Uno scenario di grande suggestione, con sullo sfondo il lago Omodeo. La corsa era stata preceduta dalla processione a cavallo, partita dalla chiesa del paese, con in testa il parroco Battista Mongili. L’Ardia è stata trasmessa in diretta da Videolina.

