Ardia da record per San Costantino 

Dal religioso silenzio dell’attesa all’applauso sfrenato per una discesa da brividi il passo è stato breve. Quando sa prima pandela Marco Mongili, poco dopo le 19, si è buttato a folle andatura dalla ripida collinetta di “Su Frontigheddu”, attraversando l'arco di San Costantino, c’è stato un vero e proprio boato. Delle migliaia di persone che hanno sfidato sole e polvere per non mancare all’appuntamento nel santuario di San Costantino. Una grande festa che ha vissuto solo un attimo di paura quando è caduto a terra il capocorsa.

Il brivido

L’entusiasmo della folla ha accompagnato il rumore degli zoccoli di “Querula” che si è arrampicato superbo sino al santuario, fra due ali di un pubblico record.

Alle spalle del primo stendardo sono arrivate velocissime le due bandiere Pier Giuseppe Spada, che montava “Peter Pan”, e Alessandro Nieddu in sella a “Mary”. I battistrada erano tallonati e ben protetti dalle scorte (Roberto Mongili, Raffaele Spada, Francesco Marceddu), chiamati all’arduo compito di tenere a bada il gruppone dei novanta cavalieri ed amazzoni sedilesi.

Ma proprio mentre “Querula” arrestava la sua corsa sotto il comando di Marco Mongili, dietro la chiesa di San Costantino, ha scartato scivolando a terra. E portando con se anche sa prima pandela. Pochi secondi di tensione, svaniti quando Mongili, stendardo in mano, si è rialzato cercando la sua cavalla. Due minuti dopo era di nuovo in sella, a guidare la sfrenata corsa.

L’entusiasmo

I giri dispari attorno al santuario hanno sancito ancora una volta il legame forte fra il popolo dell’Ardia e il capocorsa, che ha dovuto faticare non poco per accontentare tutti i fedeli che alzavano le braccia per toccare e baciare la bandiera. Lo scatto improvviso e telecomandato d’intesa con Spada e Nieddu ha reso emozionante e da brividi anche la discesa fino a sa Muredda.

Qui il rituale dei giri in senso orario e antiorario si è ripetuto e, quando era il momento propizio, Marco Mongili ha deciso di risalire nuovamente al galoppo sfrenato sino alla chiesa per la conclusione di un’Ardia che rimarrà agli annali.

Circondati da tutti i cavalieri per ricevere saluti e complimenti i tre capocorsa hanno ringraziato con il volto sorridente e disteso di chi sa di aver sciolto il voto e onorato il santo guerriero.

La gioia

Mentre abbraccia tante persone alla fine di una corsa entusiasmante sa prima pandela Marco Mongili non nasconde la gioia per una bellissima Ardia: «Sono soddisfatto perché alla fine è andato tutto bene, anche grazie all'ottimo affiatamento con le altre due bandiere. Era la corsa che avevo sognato e ringrazio tutti i cavalieri».

La conclusione

E per concludere la manifestazione la messa di ringraziamento celebrata nel santuario alla presenza delle stesse bandiere, ha sancito il toccante momento religioso accompagnato dal coro San Francesco di Sedilo diretto e accompagnato dal suono dell’organo di Nicola Norio.

Soddisfazione per l’Ardia bella e senza alcun problema è stata espressa dal sindaco Salvatore Pes, che come vuole la tradizione ha assistito alla corsa davanti al santuario insieme al nuovo prefetto Salvatore Angieri, al parroco don Battista Mongili, alla presidente dell’associazione Santu Antinu Anna Rita Nanu.

«Tutto è andato molto bene – hanno evidenziato sindaco e presidente - perfetta la macchina organizzativa e quella della sicurezza che hanno contribuito a rendere eccezionale anche quest’anno il clima di festa».

