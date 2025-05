Ardia, cresce l’attesa per la corsa  

La “chiamata” del parroco don Maurizio Demartis a Leonardo Pes è arrivata poco prima della festa di Sant'Antonio. Gli ha dato appuntamento in un luogo riservato per comunicare la decisione di affidargli sa pandela matzore dell’Ardia 2025: il compito più prestigioso e atteso per un cavaliere sedilese. Cresce l’attesa per la corsa in onore di san Costantino: si avvicina un altro momento delicato, quello delle prove ufficiali previste domenica 29 giugno. Anche se sull’edizione di quest’anno al momento pesa la possibilità di misure di sicurezza più rigide.

La festa

I protagonisti però si concentrano sulla festa. Pes, allevatore, sposato con Barbara Muredda, alla soglia dei 50 anni può coronare il sogno che aveva fin da bambino. «Una sensazione davvero unica- confessa Pes- ero iscritto al registro parrocchiale da quando avevo 13 anni». Per accompagnarlo ha scelto come seconda bandiera il suo fidato amico Mario Nieddu, allevatore di 57 anni e, caso unico nella storia dell’Ardia, la terza bandiera sarà suo figlio Andrea, che compirà 20 anni il 29 agosto. «Conosco bene le sue qualità, è un ragazzo giudizioso e sono felice che sia al mio fianco» spiega Pes. Con loro ci saranno scorte esperte e collaudate, fondamentali gestione della corsa: a vigilare sulla prima pandela sarà Andrea Lampreu, a guardia della seconda Giovanni Pes, per la terza Michele Onida.

I preparativi

Il capocorsa non intende commentare le questioni sulla sicurezza che riguardano altri soggetti e istituzioni, ma vuole rimanere concentrato solo sul suo compito, per il quale si sta preparando da qualche mese. «Mi guida la fede perché l’Ardia è una manifestazione religiosa, ma sento anche la responsabilità nei confronti della comunità per onorare al meglio san Costantino». Scelti anche i cavalli: sa prima pandela monterà “Ambra”, una cavalla saura di sua proprietà. Mario Nieddu guiderà “Quaglietta”, cavalla espertissima con alle spalle numerose Ardie. Andrea Pes sarà in sella a “Chirilla”, saura di 7 anni. «Abbiamo iniziato a provare i cavalli sia singolarmente che insieme – spiega Leonardo Pes- per migliorare l’affiatamento e definire i particolari». I tre parteciperanno alla processione di Corpus Domini e a quella del 24 giugno per la festa patronale di san Giovanni Battista. Sabato 28 giugno, vigilia delle prove, il caricamento delle cartucce, che vedrà protagonisti i componenti dell’associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu, presieduta da Mario Melosu.

