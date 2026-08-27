Ardia, capicorsa: il giorno del congedo 

Quella di lunedì 31 agosto sarà una giornata dal forte valore simbolico per i sedilesi. Con la conclusione della novena in onore di San Costantino, si chiude ufficialmente il mandato di diversi protagonisti dell’Ardia 2026, figure che hanno rappresentato il “cuore” della festa più identitaria del paese. Lascerà l’incarico la prioressa del Consiglio di San Costantino, Mattia Nieddu, che ha guidato un gruppo di nove donne. «Un anno passato velocissimo – afferma – fatto di tanti sacrifici perché siamo tutte mamme con bambini piccoli, ma anche di soddisfazioni. Ringrazio il mio “meraviglioso” gruppo: senza di loro non sarebbe stato possibile affrontare quest’avventura. Ora passerò il testimone a Pietrina Carta».

Contestualmente si chiude anche il mandato dei capicorsa dell’Ardia a cavallo e dell’Ardia a piedi, Danilo Pes e Davide Muscau. «Ho il rimpianto che tutto sia passato in fretta», racconta il primo, quasi senza rendermene conto, per via di mesi vissuti in maniera frenetica, tra preparativi e giorni della corsa. Solo adesso, a mente fredda, sto rivivendo con emozione tutti i momenti belli e importanti. Ringrazio, oltre al parroco, quanti hanno condiviso con me e la mia famiglia questa esperienza: le bandiere Matteo e Andrea, le scorte, gli altri cavalieri e i miei compaesani. Auguro al mio successore che possa rivivere le stesse emozioni e onorare il Santo».

Per Davide Muscau, il sentimento dominante è l’orgoglio. «È stato un sogno che si è realizzato - confessa - e sono contento di come sono andati i preparativi, la corsa, i festeggiamenti. Ringrazio don Maurizio che mi ha dato questa grande gioia, coloro che mi hanno aiutato e hanno partecipato. Le bandiere Graziano e Marco, le scorte Marco, Giampietro, Emanuele, Adriano, la mia ragazza, la famiglia e chi ha contribuito affinché andasse tutto bene. In bocca al lupo alle prossime bandiere».

Chiuderà il proprio percorso anche il presidente dell’Associazione Santu Antinu, Angelo Porcu, figura centrale nell’organizzazione della festa. Porcu ha commentato così la fine del mandato. «Sono soddisfatto del lavoro svolto dall’associazione, anche se si può sempre migliorare. Abbiamo raggiunto risultati importanti con le modifiche allo statuto e la trasformazione in ente del terzo settore. Tra le novità c’è la l’Ardia con i cavallini di canna per i bambini. Era la prima edizione, con l’obiettivo di far conoscere meglio la tradizione ai più piccoli e renderli protagonisti».

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