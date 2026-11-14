Il processo sull’Ardia 2020 continuerà il 17 febbraio per sentire altri testimoni della difesa del sindaco di Sedilo, Salvatore Pes. Il primo cittadino deve rispondere dell’accusa di calunnia, in un procedimento legale nato su iniziativa della Procura che, dopo aver archiviato il fascicolo ai danni dell’allora questore e del suo vice Giusi Stellino e Pino Scrivo (tirati in ballo da Pes per turbamento delle funzioni religiose), aveva proceduto d’ufficio contro il sindaco (non ci fu denuncia da parte di Stellino e Scrivo).

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