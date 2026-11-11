Quel massiccio spiegamento di forze dell’ordine proprio sotto l’arco di San Costantino era stato visto come «dissacrante». Così tre sedilesi ieri mattina hanno ricordato i momenti dell’Ardia 2020, quella finita poi al centro del processo ai danni del sindaco Salvatore Pes (difeso dall’avvocata Cristina Puddu) chiamato a rispondere dell’accusa di calunnia.

Ieri davanti alla giudice Federica Colantonio e alla pm Daniela Caddeo sono sfilati i primi testimoni della difesa: tutti hanno rimarcato come la presenza così numerosa delle forze dell’ordine sei anni fa avesse in qualche modo violato un luogo sacro come il santuario. Si era in piena pandemia da Covid-19, la corsa a cavallo era stata sospesa ma le celebrazioni religiose erano consentite evitando ovviamente assembramenti e seguendo le norme di comportamento previste all’epoca. Proprio per prevenire eventuali situazioni di rischio, le forze dell’ordine erano presenti in modo massiccio. Ci sarebbero state molte lamentele da parte dei sedilesi, così Pes decise di denunciare l’allora questore Giusi Stellino e il vice Pino Scrivo per turbamento di funzioni religiose. La denuncia fu archiviata dal Tribunale, successivamente Stellino e Scrivo (parti civili con l’avvocato Mario Gusi) denunciarono Pes per calunnia. Il processo continua il prossimo 17 febbraio. ( v. p. )

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