Ardia a piedi, tripudio di emozioni  

Anche l' Ardia a piedi dell’ottava guidata dalla prima bandiera Mauro Pireddu e dalle pandeleddas Nicola Manca e Tonio Ledda, non ha tradito le attese. Il terzetto di testa, ieri mattina, ha condotto una corsa perfetta con sa pandela matzore che già da su Frontigheddu è scesa con passo agile e sicuro, superando prima l'arco a tutta velocità e arrivando poi fino al santuario con grande sicurezza. Il rituale di sempre si è consumato con i giri intorno al santuario e a sa muredda intervallato dalla spericolata discesa da su “Forte” e dalla bella risalita verso la chiesa. Al termine, assieme altre due bandiere, Pireddu ha ricevuto i meritati auguri e complimenti da parte delle centinaia di partecipanti all’Ardia, un vero esercito di grandi e piccoli che non sono voluti mancare per sciogliere il voto a San Costantino.

La gioia

«Sono contento perché aspettavo questo momento da tanto tempo – ha detto soddisfatto Mauro Pireddu – abbiamo corso tutti una bella Ardia». Dopo la messa nel santuario, la risalita in paese ha consentito ai partecipanti di celebrare un altro atteso bel momento di socialità con le visite nelle abitazioni per “su cumbidu” nelle abitazioni delle tre bandiere, del sindaco Salvatore Pes e del parroco. Con la corsa a piedi, va in archivio l’Ardia 2025 con un bilancio del tutto positivo, con la macchina organizzativa sedilese che anche questa volta ha girato alla perfezione grazie a tutte le componenti che storicamente curano la grande festa del paese. Ottimo il lavoro dei componenti e dei volontari dell’associazione Santu Antinu guidato Angelo Porcu, dell’amministrazione comunale, della protezione civile coordinata da Marco Cuscusa, dell’associazione “fusileris” capeggiata da Mario Melosu. E poi vigili urbani, Polizia, Carabinieri, Finanza e Forestale che in maniera discreta hanno controllato che tutto andasse al meglio.

La devozione

La parte religiosa della festa è stata perfettamente seguita dal parroco don Maurizio Demartis e dal consiglio di san Costantino con in testa la prioressa Sara Faedda che ha curato ogni aspetto del santuario. Bandiere e cavalieri si sono dimostrati poi all’altezza della tradizione sedilese. Come vuole la tradizione, prima e dopo la corsa a piedi un buon numero di cavalieri è sceso e risalito da Su Frontigheddu, dando un festoso arrivederci al prossimo anno.

