Ardia a piedi, i riti e l’attesa 

Con il tradizionale rito del caricamento delle cartucce che si è svolto ieri, è iniziato il conto alla rovescia anche per l’Ardia a piedi in programma domenica 21 per l’ottava di San Costantino. Sono stati ancora una volta i componenti dell'associazione “Fusileris de Santu Antinu” presieduta da Mario Melosu, a compiere questo importante atto che consentirà loro di svolgere un compito davvero importante anche nell’economia della corsa a piedi. Non sono voluti mancare all’appuntamento neppure i capi corsa, sa prima pandela Tore Matta, 43 anni, accompagnato dalla seconda bandiera Davide Scarpa, 45 anni, camionista e dalla terza Giuseppe Spiga 34 anni, dipendente dell’Ente Foreste.

Il rito

Fra sette giorni esatti, come vuole il rituale, dopo la prima messa alle 6,30 si troveranno alle 7.30 in piazza San Giovanni per la consegna delle bandiere da parte del parroco don Maurizio Demartis. Saranno loro a guidare da “Su Frontigheddu” la discesa colorata e rumorosa delle centinaia di persone che correranno a folle velocità verso l’arco di San Costantino. Il capo corsa non nasconde una certa emozione. «Ero iscritto al registro parrocchiale dal 1992 quando il parroco era don Giuseppe Crucu – spiega Tore Matta – e ho aspettato questo momento per ben 32 anni. Sono contento di condividere questo giorno così’ importante per me e noi sedilesi con cari amici, uno dei quali, Giuseppe Spiga, è anche mio compare. Ci stiamo allenando per farci trovare preparati – sottolinea Matta – anche perché l’età e qualche acciacco iniziano a farsi sentire».

Il voto

La corsa a piedi sarà l’ ultimo atto della lunga festa sedilese e riveste una grande importanza per l’intera comunità. È aperta a tutti, non solo ai locali, che intendono sciogliere un voto al santo. Vuole essere infatti il compimento di una promessa fatta da persone che non sanno andare a cavallo o non hanno la possibilità di cimentarsi nell’Ardia più conosciuta. Importanti risultano essere i momenti di socialità che si tengono quando il corteo risale dal santuario di San Costantino per recarsi nella casa parrocchiale, presso le abitazioni delle “pandelas” e del sindaco per i cumbidos e l’arrivederci al prossimo anno.

