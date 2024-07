Ardia a piedi, festa per tutti 

Ha aspettato questo memento da 32 anni iscrivendosi nel registro parrocchiale nel 1992, quando il parroco era don Giuseppe Curcu. Domani mattina sa prima pandela, il 43enne Tore Matta, potrà coronare il suo sogno e comandare la corsa a piedi in onore di San Costantino. Sarà accompagnato dalla seconda bandiera Davide Scarpa, 45 anni, e dalla terza Giuseppe Spiga, 34. A fare da scudieri al terzetto di testa ci saranno le scorte Antonio Pes e Michele Matta per il capocorsa, mentre Daniele Sanna e Gian Battista Carboni saranno le scorte della seconda e terza bandiera. E per far capire di quanto siano spesso legate profondamente tra di loro le due corse, basta pensare che lo stesso Gian Battista Carboni era anche la scorta a cavallo della terza bandiera Costantino Chessa.

Il programma

Alle 7.30 in piazza San Giovanni Tore Matta e le altre bandiere riceveranno gli stendardi da don Maurizio Demartis per poi guidare da “Su Frontigheddu” la discesa variopinta di centinaia di partecipanti verso l’arco di San Costantino. Qui, dopo i tradizionali giri dispari intorno al santuario, discesa verso “Sa muredda” per i giri in senso orario e antiorario. Anche in questo caso Matta deciderà poi il momento più propizio per far salire tutti sino alla chiesa per la conclusione dell’Ardia.

Le emozioni

«Sono contento di condividere questo momento così importante con cari amici, uno dei quali, Giuseppe Spiga, è anche mio compare. Ci siamo allenati – sottolinea Matta- per non farci trovare impreparati». Il programma prevede che dopo la messa delle 6.30 in parrocchia e la consegna delle bandiere, il corteo si avvierà intorno alle 8 verso San Costantino, con l’accompagnamento dei fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. A seguire la celebrazione della messa nel santuario.

La corsa

L’Ardia a piedi è l’ultimo appuntamento della lunga festa sedilese. La corsa è aperta a tutti coloro che intendono sciogliere un voto al santo. La corsa dell’ottava è partecipata da persone che non hanno la possibilità di cimentarsi nell’Ardia a cavallo.

