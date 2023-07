Ardia a piedi, di corsa fra emozioni e fede per San Costantino 

Non ha tradito le attese l' Ardia a piedi guidata dalla prima bandiera Matteo Marongiu e dai suoi aiutanti Carlo Muscau e Daniele Sanna. La manifestazione di ieri mattina sarà ricordata come una delle migliori di sempre: il terzetto di testa ha condotto una corsa perfetta con “sa pandela matzore” che già da su Frontigheddu è scesa spedita, passo agile e sicuro, velocissimo ha superato l’arco arrivando fino al santuario con grande sicurezza. Al termine della corsa, raggiante e sorridente come le altre due bandiere, Marongiu ha ricevuto i complimenti da parte delle centinaia di partecipanti all’Ardia, un vero esercito di grandi e piccoli, che non sono voluti mancare per sciogliere il voto a San Costantino. Tra loro anche il medico Marco Mocci, che lo ha fatto per la prima volta dopo 17 anni che vive a Sedilo. «Sono contento, aspettavo questo momento da 26 anni- ha detto soddisfatto Matteo Marongiu- mi è sembrata una bella Ardia, con un ottimo affiatamento fra bandiere e scorte». L’unico rammarico è l’infortunio alla scorta della terza bandiera Andrea Mameli, che si è dovuto fermare ed essere sostituito per il riacutizzarsi di un vecchio problema ad ad un ginocchio. L’Ardia 2023 va in archivio con un bilancio del tutto positivo, grazie alla macchina organizzativa sedilese che anche questa volta ha girato alla perfezione grazie a tutte le componenti che storicamente compongono la grande festa del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA