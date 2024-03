«Ardia 2020, ingresso sicuro ai fedeli» 

L’Ardia del 2020 era stata sospesa per la pandemia ma era circolata un’informazione ufficiosa secondo la quale un gruppo di cavalieri sarebbe comunque sceso nel percorso. Per questa ragione era stato predisposto un apposito servizio delle forze dell’ordine. Sul posto l’allora questore Giusi Stellino non c’era ma aveva seguito tutta la fase organizzativa dell’evento che ogni anno richiama una folla di fedeli devoti a San Costantino. In particolare, aveva firmato un’ordinanza per predisporre, appunto, il servizio ma le modalità concrete erano state affidate al vicequestore Pino Scrivo.

L’udienza

La dirigente lo ha ricordato ieri davanti al giudice Marco Mascia, nel processo che chiama il sindaco di Sedilo Salvatore Pes a difendersi dall’accusa di calunnia.Il questore Stellino e il vice Scrivo erano stati denunciati dal primo cittadino perché avrebbero in qualche modo turbato con le modalità del servizio e l’utilizzo di uomini e mezzi l’espressione del sentimento religioso dei pellegrini durante i giorni dedicati a San Costantino: la corsa non si era potuta svolgere e le funzioni religiose erano state ridotte al santuario per essere celebrate in parrocchia. Secondo la denuncia, erano stati disposti controlli imponenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa nella zona del santuario. Quella denuncia era stata, però, archiviata dal Tribunale e successivamente Stellino e Scrivo (parti civili con l’avvocato Mario Gusi) avevano denunciato Pes per calunnia, appunto.

Dopo il questore Stellino, è stato sentito il vice ispettore della Digos Paolo Pompianu che, rispondendo alle domande del pm Giuseppe Scarpa, ha affermato come «l’ingresso dei fedeli nel sagrato era stato consentito e quel servizio era stato predisposto per evitare iniziative non rispettose dell’ordinanza del questore». Il testimone ha, poi, affermato che quel tipo di servizio aveva l’obiettivo di garantire l’ingresso dei fedeli in sicurezza.

In chiusura di udienza, il sindaco Pes (difeso dall’avvocata Cristina Puddu) ha voluto fare dichiarazioni spontanee: «Sapevamo bene che l’Ardia non si sarebbe potuta svolgere, tant’è che agli incontri organizzativi mi sono reso disponibile. Ma quando ho ricevuto le segnalazioni dei fedeli che lamentavano un presidio in tutte le vie d’accesso ho chiamato il questore per chiederle di far spostare le auto. Non volevo dare ordini ma chiedevo solo una cortesia perché venissero rispettate tradizione e fede».

Si torna in aula l’8 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA