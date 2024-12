Ardara, tra i nuraghi niente fotovoltaico: c’è l’alt del Ministero 

Il maxi impianto fotovoltaico si schianta contro nuraghe e muretti a secco: il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha detto no , con parere negativo di compatibilità ambientale, al progetto per l’installazione di quasi 54 mila pannelli (53.984, per essere precisi), poi ridotti a 20.916, nelle campagne di Ardara: il decreto che (per ora, salvo ricorsi) boccia l’operazione della Energyardara1 Srl è stato pubblicato lo scorso 10 dicembre. E richiama una lunga lista di «Visto» e «Considerato» espressi dalla commissione tecnica Pnrr-Pniec e dalla Soprintendenza speciale del Ministero della Cultura che vigili sulle richieste per le rinnovabili: stavolta a prevalere, stando alle carte, è il paesaggio, definito «identitario», e la sua tutela.

Il progetto

La richiesta della società olbiese era stata depositata ad aprile del 2022. La prima formulazione del progetto era mastodontica: prevedeva 53.984 moduli fotovoltaici monocristallini per una potenza di 29,51 Mw, in località in località Ena Sorighes, raggiungibile attraverso le Statali 729 e 597. Era piovuta una lunga serie di osservazioni contrarie e il piano era stato più che dimezzato. I pannelli erano diventati poco meno di 21 mila. Ma questa riduzione non è bastata a evitare la bocciatura ministeriale.

I pareri contrari

Nelle carte sulle quali si è basato il no degli uffici di Roma si legge che «la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (...) ha definito il quadro vincolistico dell’area oggetto di intervento evidenziando, per quanto attiene agli aspetti archeologici, la presenza di notevoli testimonianze di epoca nuragica e delle tombe dei giganti». Si rilevava inoltre «la presenza del Nuraghe Riu Runaghe (oggetto di dichiarazione di interesse culturale) nel cui buffer di 500 metri è compresa una parte dell’impianto». Non solo: all’inizio la sottostazione per la gestione dell’energia sarebbe stata addirittura all’interno del perimetro di vincolo del nuraghe.

I muretti a secco

A vedere le simulazioni dall’alto sembrava chiaro che con i pannelli avrebbero interferito i muretti a secco che caratterizzano la zona. La società aveva una soluzione: «Si cercherà di tutelarli per come e dove si presentano, a patto che siano compatibili con l’impianto. (...). In caso contrario si provvederà a smantellare e spostare nel posto più vicino e compatibile con l’installazione dei pannelli e con le normative vigenti».

Un’ipotesi inaccettabile secondo la commissione tecnica: l’organo «ritiene il paesaggio, e tutti i suoi aspetti di unicità caratterizzanti, un bene imprescindibile da tutelare». Quindi «la realizzazione dell’impianto determinerebbe un impatto non mitigabile» su un contesto paesaggistico giudicato «caratterizzante ed estremamente identitario». Minacciato, come riportano gli uffici, da numerose altre richieste per impianti eolici e fotovoltaici.

La bocciatura

Nei pareri si legge anche che «la documentazione progettuale (...) presenta numerose carenze relative a rilevanti aspetti», manca «uno studio riguardo i possibili effetti del progetto sulle emergenze floro-faunistiche». E sono emerse «gravi carenze, inadeguatezze ed erroneità degli elementi istruttori forniti dal proponente». Ed ecco il no, firmato a dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA