Arcobaleno sul percorso: un segnale? 

Villacidro. E se fosse un segnale premonitore? Se quell’arcobaleno che ieri ha fatto da sfondo al Trofeo Fabio Aru Academy di Villacidro annunciasse la presenza in Sardegna della maglia iridata del campione del mondo? Un sogno, certo, ma anche qualcosa di più. Perché la Coppa del mondo nell’Isola dovrebbe approdare davvero, magari già quest’anno.

Il progetto ha tre attori che sono già al lavoro: uno è la Regione che attraverso l’assessore al Turismo finanzia grandi eventi puntando alla ricaduta turistica; l’altro è una delle più ambiziose società sportive sarde, la Crazy Wheels, che ha legami nel Trevigiano; la terza (che dovrebbe essere l’organizzatore materiale) è la PP Sport Events, dove le iniziali stanno per Pippo Pozzato, ex campione già molto attivo soprattutto nel settore gravel. La sede dovrebbe essere in provincia di Oristano, il periodo potrebbe essere dicembre. Le date non ci sono ancora, potrebbe anche dipendere da ciò che farà la Val di Sole, dove si corre (sulla neve) la tappa italiana di Coppa del mondo.

Se ne saprà presto qualcosa e solo a quel punto si potrà fantasticare sui nomi. Oggi tutti sognano di avere la maglia arcobaleno che tutto lascia pensare rimarrà sulle spalle di Mathieu Van der Poel, ieri a segno per la decima volta su dieci gare in stagione a Zonhoven, ma non solo. Wout Van Aert è già stato in Sardegna, Tom Pidcock è il terzo “gigante”. Già alla fine degli anni Ottanta Gino Mameli portò nell’Isola i campionissimi del fango, ma stavolta sarebbe diverso. ( c.a.m. )

