Arco, via libera alla messa in sicurezza  

Il progetto è stato approvato da Soprintendenza, Regione e Agenzia regionale del distretto idrografico. Il prossimo passo prevede l’appalto dei lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso franato nella spiaggetta di S’Archittu. Il benestare è arrivato dopo l’ultima conferenza di servizi.

Messa in sicurezza

Nel maggio 2021 il Comune di Cuglieri ha ottenuto 69mila euro dal Ministero dell’Ambiente per il progetto per la sicurezza della costa a rischio frana in prossimità dell’Arco. Un importante segnale della volontà statale di voler risolvere i problemi annosi di franosità e smottamenti delle coste cuglieritane a cui sono soggette da tanto tempo. Le risorse finanziarie a disposizione, in totale 627mila dal Pnrr, per risanare quel costone e la falesia di Santa Caterina, non sono sufficienti. «Ora che ci sono le autorizzazioni, ci auguriamo che il Ministero dell’Ambiente risponda per la sicurezza di tutta l’area», spiega il sindaco Andrea Loche. Il Comune intanto ha fatto richiesta al Fondo integrativo per i comuni montani, per ottenere ulteriori risorse; è stato ammesso in graduatoria per un contributo di 479mila euro, ma ancora nessun riscontro.

Le indagini preliminari

Sono stati effettuati carotaggi per ispezionare il sottosuolo, indagini geologiche e archeologiche, per conoscere meglio il fenomeno dello smottamento. Saranno installate reti di contenimento metalliche a doppia torsione, poi realizzati terrazzamenti e interventi antierosione e di rinaturalizzazione con specie erbacee e macchia mediterranea perenni a radicazione profonda. Opere indispensabili per salvaguardare le coste cuglieritane e garantire la balneazione in sicurezza ai tanti turisti che ogni estate affollano le spiagge, in particolare quella dell’Arco, interdetta dal 2020, anche se il primo divieto risale al 1998.

La caletta

Famosa per il monumento naturale dell’Arco, tutelato dalla Regione dal 1993, è soggetta a franosità, rendendo difficile conciliare la tutela con la fruizione da parte dell’uomo. Il maggior pericolo è proprio l’aumento dei visitatori: «La maggior parte dei turisti viene per vedere lo splendore dell’Arco naturale, che però mostra tutta la sua fragilità; per questo è indispensabile la salvaguardia, che va espletata quanto prima», spiega il sindaco Andrea Loche.

