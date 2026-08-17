Archivisti del futuro, al via il nuovo corso 

Formare i custodi della memoria, ma anche i professionisti capaci di governare gli archivi nell’era digitale. L’Archivio di Stato di Cagliari ha indetto una procedura di selezione per l’ammissione al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all’Archivio di Stato (biennio 2026-2028).La scuola di archivistica, paleografia e diplomatica è una delle 17 scuole annesse ad altrettanti Archivi di Stato italiani e deputate alla formazione dei futuri archivisti.

Il corso

Il corso, di durata biennale, si propone di formare figure con preparazione tecnico-specialistica in grado di operare nel settore archivistico sia pubblico che privato, in uno scenario professionale in rapida trasformazione che esige, anche su base regionale, professionisti competenti che sappiano affrontare le diverse fasi di vita di un archivio, curandone formazione, gestione e conservazione. Il corso offre la possibilità di specializzarsi in due indirizzi: paleografico, incentrato sul documento medievale e moderno; contemporaneistico, incentrato sul documento contemporaneo e sulle nuove frontiere dell’archivistica informatica.Al corso possono accedere, dopo il superamento di una prova di ammissione, coloro che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea del vecchio ordinamento universitario.

Iscrizioni

Sarà possibile iscriversi fino al 5 settembre 2026. La prova di ammissione si svolgerà il 1° ottobre 2026 e consisterà in uno scritto volto ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico nonché in una traduzione dal latino di un documento edito di età medievale.

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