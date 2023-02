Archivio storico, concluso il restauro 

«Tomi ossigenati e volumi ripuliti, l'archivio comunale non è mai stato così splendente». Lo racconta il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che fa il punto sugli ultimi interventi eseguiti sui documenti storici dell'archivio comunale.

«Abbiamo iniziato le prime operazioni nel 2021, con lo sblocco del compattatore dove si trovavano i volumi - precisa il primo cittadino – tantissimi libri erano stati spolverati e riposti in scatoloni. Poi, dopo le visite della Soprintendenza abbiamo stilato il progetto tecnico per affrontare l’intervento». Nello specifico Pinna si riferisce ai 13mila euro destinati alla ditta specializzata. «In questa fase siamo arrivati all'ossigenazione e alla sanificazione dei documenti – sottolina il primo cittadino – dopo la bonifica saranno rimessi nel compattatore e riposti nell'ex Convento dei cappuccini, una struttura storica del 1600. Abbiamo già la sorveglianza, dobbiamo solo installare il sistema di controllo della temperatura, come richiesto dalla Soprintendenza. Una volta ultimate queste operazioni l’archivio comunale sarà pronto per l’apertura. Contiamo a aprire entro due mesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA