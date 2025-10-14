VaiOnline
Guspini
15 ottobre 2025 alle 00:20

Archivio  inaccessibile: la protesta 

La chiusura dell’archivio storico comunale a Guspini sta causando malcontento fra i ricercatori storici del paese e gli studenti. I locali furono resi disponibili dopo il restauro dell’ex Onmi fra viale Libertà e via Don Minzoni.

Giuseppe Piras, studioso del disboscamento della Sardegna, vorrebbe consultare documenti sul taglio di alberi lecci avvenuta a Monte Maiori nel 1861, da parte di un’impresa toscana per usi commerciali. «L’impossibilità di consultare il patrimonio di documenti storici contrasta con quanto appare nel sito online del Comune. Nell’archivio ci sono tutti gli atti pubblici. Tali documenti devono essere resi consultabili per ragioni storico-culturali (ma possono comunque avere ancora validità pratica), e vanno così a formare quello che viene chiamato, appunto, archivio storico. La disponibilità e gli obblighi giuridici di tipo istituzionale e organizzativo, il regolare utilizzo e l’adeguata conservazione dell’archivio sono anche interesse dell’ente che deve programmare l’utilizzo», dice Piras. L’assessora alla Cultura Francesca Tuveri spiega: «L’archivio è chiuso dall’anno scorso per motivi estranei al Comune e legati alla rescissione anticipata del contratto da parte della società a cui era stato affidato il servizio. Il Comune si è subito adoperato per un nuovo appalto, pratiche chiuse da tempo se non fosse per le procedure elefantiache che paralizzano noi e gli enti da cui dipendiamo per servizi come questo. Dopo 6 mesi, hanno infine dato l’autorizzazione al curriculum vitae dell’archivista individuato dalla società vincitrice della gara d’appalto. A breve riaprirà».

