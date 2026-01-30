Archivio Epstein, pubblicati altri milioni di file vietati ai minori 

New York. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri documenti sul caso Jeffrey Epstein, tra cui materiale pornografico trovato nei dispositivi del finanziere morto suicida in carcere il 10 agosto 2019. La mole complessiva dei file comprende tre milioni di pagine, duemila video e 180mila foto. Tra i documenti spicca un’email che Epstein si inviò nel 2018 dalla quale emerge che Bill Gates avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti con ragazze russe; Epstein lamentava anche la fine della loro amicizia. Il nome di Donald Trump compare circa 3.200 volte: in alcuni casi in articoli che Epstein e i suoi contatti si scambiavano, altre volte nelle email in cui si parlava delle elezioni del 2016.

Il viceministro della giustizia Todd Blanche ha sottolineato che nel processo di revisione delle carte non è stata protetta alcuna figura politica, precisando che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nella supervisione. Blanche, ex legale personale di Trump, pur ammettendo possibili errori e sviste, ha sottolineato la rimozione delle foto di tutte le donne, eccetto quelle di Ghislaine Maxwell. Per tutelare le vittime, l’accesso alla “Epstein Library” online è vietato ai minori di 18 anni.

Il Dipartimento ha ricevuto sei milioni di pagine, molte delle quali non pubblicate perché potrebbero compromettere indagini federali, contenere immagini di abusi su minori o dati personali delle vittime. Nonostante ciò, alcuni osservatori e politici contestano la decisione di lasciare molti documenti secretati, e i democratici hanno già annunciato che monitoreranno attentamente la pubblicazione, pronti a intervenire se riterranno che non siano stati resi disponibili tutti i file. Il lavoro del Dipartimento è stato descritto come meticoloso e lungo, necessario per bilanciare trasparenza e protezione delle vittime, ma non in grado di garantire che tutte le informazioni sensibili siano state gestite senza errori.

