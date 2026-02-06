Archivio di Stato nell’ex convento, si progetta l’interno 

Il recupero dell’ex convento di San Francesco entra in una fase decisiva. La Soprintendenza ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria legati al completamento delle finiture interne, degli impianti e degli arredi che renderanno finalmente operativa la nuova sede dell’Archivio di Stato di Oristano.

La procedura riguarda il lotto VI dell’intervento complessivo e mette sul piatto un finanziamento importante, pari a 6 milioni 930mila euro, destinato a chiudere un percorso di recupero lungo e complesso. L’importo a base di gara per i servizi di progettazione è di 447.648 euro e comprende la progettazione di fattibilità tecnico-economica, quella esecutiva e il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia di esecuzione. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

Con questo bando si compie un passo concreto verso la restituzione alla città di un edificio simbolico, per decenni sottratto alla fruizione pubblica. Il progetto dovrà innestarsi sulle scelte già definite nei lotti precedenti, rispettando la struttura storica del complesso e valorizzandone gli spazi, a partire dalla chiesa gotica e dal chiostro, senza snaturarne l’identità. Per la presentazione delle offerte c’è tempo fino al 15 marzo. ( m. g. )

