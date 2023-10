Archiviata la Norvegia, azzurrini secondi 

Italia U21 2

Norvegia U21 0

Italia U21 (4-3-2-1) : Desplanches; Zanotti (87’ Kayode), Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove (77’ Fabbian), Prati, N’Dour; Balzanzi (57’ Oristanio), Casadei (72’ Miretti); Esposito (87’ Calafiori). Allenatore Nunziata.

Norvegia U21 (3-4-3) : Sjoeng; Lovik (77’ Riisnaes), Opsahl, Hjelde; Zaferis, Gulliksen, (57’ Oppegard), Arnstad, Moller-Wolfe; Schjelderup (86’ Nordas), Hansen-Aaroen, Musisha. Allenatore Jalland.

Arbitro : Lardot (Belgio).

Reti : 25’ Baldanzi, 46’ Pio Esposito.

Note : ammoniti Ndour (I), Coppola (I), Opsahl (N), Schjelderup (N), Bove (I), Fabbian (I), Pirola (I).

Bolzano. Baldanzi ed Esposito liquidano la pratica Norvegia e l’Italia Under 21 del ct Carmine Nunziata conquista la seconda vittoria in tre giornate nelle qualificazioni agli Europei 2025. Gli azzurrini giocano bene, mostrano buoni movimenti in attacco e rischiano quasi nulla in difesa. È la terza partita con la porta inviolata: dopo il pari con la Lettonia (0-0), a settembre era arrivato il successo con la Turchia (2-0) ieri sconfitta 2-1 proprio dalla Lettonia.

Ieri il commissario tecnico ha schierato due uomini (Casadei e Ndour) alle spalle di Esposito e Baldanzi e ha subito messo in difficoltà gli avversari. Arginato Musigha, in avvio pericoloso in alcune occasioni, l’Italia ha alzato il baricentro e costruito la prima occasione con Prati intorno al 20’, ma il tiro del giovane del Cagliari è stato deviato dal portiere. Poco dopo, al 25’, ecco il vantaggio: Baldanzi ha recuperato palla, scaricato sul compagno vicino e suggerito il passaggio a Bove il cui assist lo ha messo nelle condizioni, seppure dopo un rimpallo, a battere Sjoeng. Prima dell’intervallo gli azzurrini sono andati vicini al raddoppio con Esposito e Ndour.

Nella ripresa pronti via ed è arrivato il 2-0. Ancora l’empolese Baldanzi protagonista: prima di uscire per una botta rimediata nei minuti precedenti , ha visto Pio Esposito, poco più di 18 anni, e lo ha servito consentendogli di raddoppiare. Dopo la girandola di cambi la Norvegia si è resa pericolosa con Hansen-Aaroen, ma con gli ingressi di Fabbian e Miretti l’Italia ha ripreso il controllo del gioco e sfiorato il tris col cagliaritano Oristanio. Gli azzuriini salgono a 7 punti e inseguono l’Irlanda, prima a quota 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA