Archivi sardi: musica 

Analizza i fermenti della scena della musica leggera in Sardegna negli anni Sessanta la puntata de “L’archivio” riproposta oggi alle 21 su Videolina. Condotto da Andrea Frailis (foto) per la regia di Angelo Palla, racconta la storia degli ultimi 130 anni della Sardegna attraverso gli “occhi de L’Unione Sarda”. Ospite di oggi Giacomo Serreli che, attraverso l’esame delle cronache riportate dal quotidiano L’Unione Sarda, ricostruisce quel fenomeno partendo dallo straordinario successo ottenuto da artisti come Mina o Adriano Celentano nei loro concerti del 1962 all’Anfiteatro romano di Cagliari.

Spazio anche alle prime apparizioni sarde al festival di Sanremo come Vittorio Inzaina e Marisa Sannia.

