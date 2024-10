Architetture sostenibili in mostra 

L’urbanistica, la cultura e la sostenibilità ambientale si incontrano per una settimana di mostre, seminari e workshop sul futuro dell’architettura, in un mondo che affronta la sfida dei cambiamenti climatici. È stata inaugurata ieri a Palazzo Siotto la programmazione di “We are out of time”, progetto vincitore del bando “Architetture sostenibili per i luoghi della cultura”, promosso proprio dal ministero della Cultura. Fino a sabato sarà visitabile un’esposizione in cui saranno raccontati diversi progetti architettonici, ideati in tutta Italia, che rispondono ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

«Il Mediterraneo sarà una delle aree più colpite dall’innalzamento del livello del mare legato ai cambiamenti climatici, e Cagliari una delle città più a rischio», fa notare Benedetta Medas, curatrice della mostra: «Proprio quest’urgenza ci ha spinto a sceglierla come luogo per ospitare la mostra».

«Siamo onorati che si sia puntato su Cagliari per un lavoro di ricerca nazionale così importante, ma anche consapevoli che non c’è più tempo per ragionare: occorrono proposte per iniziare ad agire», commenta l’assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu: «La nostra città è impegnata in un processo di ripensamento del Piano urbanistico comunale e vuole farlo avendo come priorità il fatto di rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici». Continua l’assessore: «Dobbiamo fermare il consumo di suolo e puntare a recuperare spazi all’interno della città, in cui la cultura può risultare centrale».

Una delle aree già individuate per il recupero è quella dell’ex liceo artistico nel quartiere Castello, che andrà a ospitare il Laboratorio di ecologia urbana in cui sarà discusso il progetto di adeguamento del nuovo Puc.

«Sarà il luogo in cui far incontrare tutte le persone che si occupano di città e in cui poter raccontare i progetti in essere, con particolare attenzione al tema dell’ambiente», prosegue Lecis. «Crediamo che Cagliari nei prossimi anni debba diventare un laboratorio di sperimentazione, a livello italiano e internazionale, per capire come conciliare il rapporto tra uomo e natura all’interno di un ambiente urbano».

