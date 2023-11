Architetture di pietra a Gergei (Is Perdas) oggi l’ultima tappa 

Ultima tappa nel cuore del progetto, là dove vedrà luce un nuovo nuraghe trilobato: Gergei oggi si prepara ad accogliere la terza e conclusiva giornata del convegno “Architetture di pietra” con la sessione dedicata alla progettazione partecipata intorno al Progetto Nuraghe Perdas Novas. Dopo il confronto, con oltre 40 relatori tra studiosi, esperti e accademici, intorno alle strutture megalitiche e ciclopiche della Sardegna, dell’Italia e di altri Paesi del Mediterraneo avvenuto a Serri, Mandas e Isili, questa mattina dalle 9 a Is Perdas (località Motti) andrà avanti la discussione con il moderatore Andrea Vallebona, esperto di marketing e sviluppo territoriale, e verrà presentato il progetto e le attività dei vari gruppi di lavoro, ovvero l’evento di lancio del più grande progetto di cantiere sperimentale per la costruzione ex novo di un Nuraghe avviato in Sardegna.

Ricostruzione

Dopo i saluti istituzionali del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dei rappresentanti del territorio, nel pomeriggio verranno illustrate le tecniche costruttive di un nuraghe e le modalità di movimentazione della pietra con prove sul campo sotto la guida di esperti archeologi come Philippe Guillonnet e Emmanuel Guerton e il supporto di 80 volontari che si occuperanno di coinvolgere il pubblico. Verrà ipotizzata l’organizzazione logistica di un cantiere di epoca nuragica, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza di chi collabora.

Confronto

Alle 16 la tavola rotonda vedrà la partecipazione del filosofo Silvano Tagliagambe, di Roberto Masiero (professore di Storia dell’architettura allo Iuav), dell’archeologo Giorgio Murru, di Elisabetta Gola (docente di Filosofia all’Università di Cagliari) e del collega Giuseppe Melis, Scienze economiche e statistiche. Promotori e coordinatori del progetto Nuraghe Perdas Novas sono i due fratelli Simone e Claudio Ollanu, originari di Gergei, soci fondatori dell’associazione assieme all’architetta Beatrice Auguadro. “Costruire per capire” è il loro approccio straordinario al progetto sperimentale di innalzamento dell’opera monumentale. Sarà un museo-cantiere-laboratorio a cielo aperto che si apre al mondo tra storia, archeologia, tesori naturalistici e culturali, tutela e valorizzazione del patrimonio nuragico.

RIPRODUZIONE RISERVATA