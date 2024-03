Architettura e libri, incontri al Bastione 

Oggi dalle 9,30 nella Passeggiata coperta del Bastione è in programma una giornata dedicata alla presentazione di libri incentrati sui temi della promozione della lettura e della cultura della sostenibilità.

L’inizia rientra nell’ambito di “Bibliogoal! Leggere per costruire una città d’arte sostenibile”

Dopo i saluti Istituzionali, dalle 10 al via con gli interventi con il designer e architetto Ugo La Pietra, per due volte vincitore dell’ambito premio Compasso d'Oro, nel 1979 e nel 2016 alla carriera. Ugo La Pietra parlerà di sostenibilità ambientale intorno al suo libro “Viviamo affollate solitudini”. A seguire lo scultore Giovanni Campus che parlerà del rapporto tra arte e ambiente con particolare riferimento all’intervento realizzato nel 2016 per il giardino della Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche. Alle 11,30 Carlos Bayod Lucini, direttore dei progetti della Factum Foundation di Madrid, fondata dall'artista inglese Adam Lowe, presenta il suo libro “Factum: A digital mediation studio - Nuove tecnologie per la sostenibilità”. Alle 12 presentazione del libro “Biomuseologia. Il museo e la cultura della sostenibilità”, a cura di Maurizio Vanni, museologo e direttore generale del Lucca senter of contemporary art.

Alle 16 l’architetto Massimo Carmassi e il suo libro “Pisa. Ricostruzione di San Michele in Borgo, riflessioni su Ambiente e Architettura sostenibile”. La giornata sarà chiusa dall’architetta Valentina Torrente che parlerà del libro “Building Green Futures”. Il volume indaga, attraverso una raccolta dei progetti più recenti e di alcune delle architetture più rappresentative dello studio Mario Cucinella Architects le possibili risposte che l’architettura è in grado di fornire nei confronti delle sfide globali del presente e del futuro.

