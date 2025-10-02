Architetto ancora nel mirino 

Nulla si è salvato dall’incendio appiccato su due auto che poi si è propagato verso altre due macchine in sosta. Tutta via Mazzini è diventata un inferno di fuoco per un’intera notte. Le immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza raccontano di due persone con il volto coperto che si avvicinano alla Volkswagen Tiguan e alla Toyota Yaris di Sergio Melis e Barbara Piras, marito e moglie che abitano in un appartamento della traversa di corso Umberto. Le fiamme raggiungono anche altre due auto di persone residenti nella zona: una Dacia Duster viene completamente distrutta, mentre per una Fiat 500 i danni sono meno rilevanti.

Il raid

L’allarme è scattato sei minuti dopo le 3 della notte fra mercoledì e ieri. Le auto erano parcheggiate sul lato destro di via Mazzini, in direzione via Oristano. Gli attentatori hanno agito in pochi istanti. Quelli sufficienti per essere ripresi da alcune videocamere che guardano sulla strada. Su questi elementi si concentrano le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei intervenuti sul posto. L’intervento dei vigili del fuoco è durato alcune ore, tra lo spegnimento dei roghi e le operazioni di bonifica. All’alba di ieri via Mazzini si presentava come un cimitero di lamiere bruciate. Come se non bastassero i danni subiti dai proprietari delle auto, le fiamme hanno aggredito un impianto idrico e la strada è stata invasa da un fiume d’acqua. Ai militari i coniugi, ascoltati ieri mattina, avrebbero detto di non sospettare sui responsabili del raid incendiario. Tuttavia il personale dei carabinieri non esclude nessuna pista e scava nei rapporti (anche professionali) intrattenuti dalla professionista in passato.

Il precedente

Già in precedenza, Barbara Piras, 65 anni, architetto originario di Villagrande da tempo trapiantata a Tortolì, era stata vittima di un attentato. Era luglio del 2020 quando persone rimaste ignote le avevano distrutto parte di una villetta di sua proprietà in via Alfieri, nel quartiere residenziale di San Gemiliano. Nel raid di ieri in fiamme anche la macchina in uso al marito Sergio Melis, di professione assicuratore, persona molto conosciuta nella cittadina.

