Archeologico, Gruppo grotte in vetrina 

Per la tappa nuorese di Autunno in Barbagia, il museo Asproni apre le porte in un fine settimana all’insegna della cultura e della musica. La Direzione regionale dei musei e l’archeologico nazionale “Giorgio Asproni”, in collaborazione con la Soprintendenza di Sassari e Nuoro, il Gruppo grotte nuorese, l’associazione culturale White Lips Music e il Pid Lab Nuoro, sabato inaugurano la mostra “Viaggio al centro del museo. Scoperte archeologiche del Gruppo grotte nuorese dal 1938 ad oggi”. L’apertura straordinaria è dalle 9 alle 19.30. Alle 17, si terrà un appuntamento musicale. Nel giardino del museo si esibirà la band indie rock sarda, Bent Trees Society. L’ingresso al concerto è gratuito.

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è aperta anche domenica dalle 9.30 alle 13.30. L’iniziativa è anche l’occasione per far conoscere al grande pubblico il patrimonio archeologico del Nuorese attraverso una selezione di documenti d’archivio e reperti rinvenuti nelle grotte Corbeddu, del Guano e Rifugio. Due postazioni multimediali consentiranno di esplorare la grotta di Sisaia, scoprendo il punto esatto in cui era stata deposta la donna “sei volte ava”, e la recente grotta dell’alamaro, che deve il suo nome ad un alamaro in osso rinvenuto dagli speleologi. (g. pit.)

