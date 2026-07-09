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Gonnesa.
10 luglio 2026 alle 00:31

Archeologia subacquea, a S’Olivariu inizia “Thalassa” 

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Inizia oggi a S’Olivariu, parco comunale di Gonnesa, “Thalassa la storia che riemerge”, festival di archeologia subacquea e dei paesaggi costieri. Tre giorni di confronti, discussioni ed esperienze che spaziano dalla storia, all’enogastronomia al turismo.

Si inizia oggi alle 20 con Luigi Sanciu che parlerà delle Antiche linee di costa, mentre alle 21 Nicola Dessì affronterà il tema “Il mare restituisce” e alle 22 l’archeologa Sara Porru (organizzatrice del festival con l’associazione archeoculturale Jenna Arcana) si soffermerà sul Mediterraneo ponte tra i popoli. Domani “Thalassa la storia che riemerge” si trasferirà nel sito storico simobolo di Gonnesa, il villaggio nuragico di Seruci: alle 17 l’accoglienza spetta all’associazione Villa Conesa, alle 17.30 Paola Palmas dell’associazione Jenna Arcana proporrà la sua riflessione su La chiamata del mare, alle 18.30 promozione e valorizzazione del territorio con Ccn Go Gonnesa. Il festival chiude domenica, ancora a S’Olivariu: alle 20 appuntamento con la legislazione del patrimonio culturale, a cura della Capitaneria di Porto, alle 21 Carlo Tocco e Valeria Dessì di Ajò Dive parleranno delle prospettive per un turismo sostenibile.

Durante i giorni del festival saranno possibili esperienze di Archeofood (su prenotazione) e “Vivi il Mare", con possibilità di snorkeling o battesimo del mare, partenza dal porticciolo di Portoscuso. (a. pa.)

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