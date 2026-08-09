Archeologia moderna,  un premio europeo per il museo Rosas   

Il Museo Rosas a Narcao e il sito di Sa Marchesa a Nuxis sono entrati nell'Erih (European route of industrial heritage), una delle principali reti europee dedicate alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio industriale, con il progetto del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna.

«Il riconoscimento - spiega il sindaco di Narcao Antonello Cani - proietta il nostro Comune dentro una rete di oltre 2.400 siti europei, cofinanziata dall'Unione Europea. È un traguardo che ci riempie d'orgoglio e che premia anni di lavoro competente e appassionato».

Entusiasta anche la direttrice del museo, Lara Corona: «L’ingresso in Erih - dice - rappresenta molto più di un riconoscimento formale: significa collocare Rosas all’interno di una rete europea capace di mettere in relazione musei, siti minerari, paesaggi industriali e istituzioni impegnate nella conservazione e valorizzazione della memoria industriale europea».

A Nuxis, anche il sito geo speleo archeologico Sa Marchesa è entrato a far parte dell'Erih. «La nostra amministrazione ringrazia il Parco Geominerario per l'importante traguardo raggiunto per il sito di Sa Marchesa – dice l'assessore al turismo Damiano Cani - questo riconoscimento, insieme ad altri dieci Comuni della Sardegna, conferisce ulteriore valore all'isola e ai suoi siti».

RIPRODUZIONE RISERVATA