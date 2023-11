Archeologia, in città non si scava più 

Le stagioni d’oro dell’archeologia a Carbonia sono lontane anni luce: passati i tempi i cui erano presenti in contemporanea ben cinque campagne di scavi. Ora, e pure in relativa sordina, si è tenuta solo la campagna presso il nuraghe Sirai, la scorsa estate nell’ambito dell’attività scientifica, decollata una ventina di anni fa, è diretta dall’archeologa Carla Perra (l’area è costantemente posta sotto attenta manutenzione dagli operai ex Ati Ifras).

Tutto fermo

Ma le restanti realtà archeologiche? A monte Sirai, da 60 anni fiore all’occhiello con la sua prestigiosa cittadella fenicio punica e l’area del tophet, non si scava più da quattro anni. L’ultima campagna, diretta dall’archeologo Michele Guirguis, risale a prima della pandemia da Covid. «L’università di Sassari – spiega la Soprintendente Giovanna Pietra – non ha rinnovato la concessione di scavo, erano scaduti termini del nullaosta ministeriale e non ha fatto richiesta di rinnovo, però si è nella fase non meno importante di studio e catalogazione dell’ingente e prezioso quantitativo di reperti e materiali». Ma anche quest’anno si è scavato però nell’area archeologica fenicio punica di Sant’Antioco. Ci si consola col fatto che fra pochi mesi sul pianoro di monte Sirai si ricominceranno a vedere gli archeologi: «Nella tarda primavera prossima cureremo noi della Sovrintendenza una nuova attività di restauro e scavo», anticipa Giovanna Pietra. Nell’anno in cui Carbonia registrava cinque siti sotto studio, figurava anche la necropoli prenuragica di Cannas di Sotto. Qui l’ultima campagna risale a 15 anni fa: «Al momento – aggiunge la funzionaria - non sono previste ulteriori attività: non c’è più molto da indagare rispetto agli ultimi interventi e non abbiamo ulteriori finanziamenti».

La villa

E che dire della Villa Romana le cui vestigia sono emerse nell’area Pip? I resti sorgono accanto all’ecocentro e una decina di anni fa (e dopo di allora mai una campagna di scavo) gli archeologi sperimentarono la vicinanza dei bidoni di sversamento a pochi metri dall’antico insediamento: «Se questa situazione trova rimedio, bene, riprendiamo le attività nell’area, ma ad ora non ci risulta», avverte Giovanna Pietra. Scavare e concentrarsi con gli effluvi nauseabondi era impossibile. Infine, nel periodo d’oro dei 5 siti aperti contemporaneamente, uno era studiato da professor Carlo Lugliè, scomparso tragicamente questa estate: è il rifugio sotto roccia di Su Carroppu, a Sirri, in cui lo studioso aveva scientificamente dimostrato la presenza umana risalente al Mesolitico (11 mila anni fa): «Auspichiamo che i suoi validi allievi – conclude la funzionaria – portino a compimento le pubblicazioni». Unica consolazione: sta per partire un ambizioso piano da 100 mila euro per realizzare un parco archeologico attorno al nuraghe Sirai: «Siamo in fase di coordinamento del progetto di concerto con la Sovrintendenza», precisa l’assessore alla Cultura Giorgia Meli.

