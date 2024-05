Archeologia e tour virtuali da tutto esaurito 

Un weekend dedicato alla scoperta del patrimonio storico e culturale: Monumenti aperti anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito. A Carbonia migliaia di visitatori sono stati accolti da circa 600 fra studenti e iscritti a varie associazioni nei 25 siti storico-culturali del circuito: l’Osservatorio multimediale delle zone umide nella Posada del Cammino di Santa Barbara, i borghi di Medadeddu e di Serbariu, i siti archeologici e la Grande miniera. Preso d’assalto il trenino turistico fra le vie in cui è più evidente l’architettura razionalista moderna tipica della città. «È un trampolino di lancio per la prossima edizione – dice l’assessore alla Scuola Antonietta Melas – bene anche la presenza in città di convegni ed eventi sportivi».

Anche a Iglesias la manifestazione ha registrato numeri importanti: il museo del Costume, quello delle Armi, il Mineralogico, dell’Arte mineraria, Villa Boldetti, la torre Guelfa, il teatro Electra e il chiostro di San Francesco, sono stati letteralmente presi d’assalto. Grande successo ha riscosso la novità del “virtual tour” nella sala Remo Branca: «Un progetto nato grazie all’aggiudicazione di un bando – spiega l’assessora alla Cultura Claudia Sanna –. Tramite delle riprese sono state montate le immagini più suggestive dell’ambiente minerario del nostro territorio e con la realtà aumentata si è data la possibilità di vivere un’esperienza senza precedenti».

