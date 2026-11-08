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Lanusei.
09 novembre 2026 alle 00:46

Archeologia e tecnologia, musica e animazione per la fiera delle castagne 

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Luci soffuse e accoglienti, un brulicare di persone, decine di stand di prodotti tipici del territorio per celebrare la regina della festa: la castagna. La dodicesima edizione della fiera orchestrata dal centro commerciale naturale Le Falere, presieduto da Federico Pili, ha ottenuto un risultato da incorniciare con tre quintali di castagne arrostite e servite nei punti ristoro. Una folla festante ha animato il corso di Lanusei fino a tarda sera, tra brindisi e buon cibo. «Un’edizione oltre ogni aspettativa – ha commentato Pili - siamo riusciti dare un'offerta ampia e variegata, dalla musica alle attività per i bambini. La strada è quella giusta. Tra le novità di quest'anno c'è stata la collaborazione con dei docenti dell'università di Cagliari, vogliamo dare un taglio scientifico a quella che è la produzione e la trasformazione della castagna. Ovviamente gli espositori sono stati gli animatori della fiera per eccellenza».

Tra gli stand più visitati quello della cooperativa La nuova luna che gestisce il parco archeologico al bosco Seleni. Un viaggio tecnologico con visori 3D tra l'area archeologica lanuseina, il Nurarcheo park e Scerì (Ilbono). «Abbiamo organizzato in collaborazione con Le Falere una serie di iniziative, utilizzando la realtà virtuale e promosso delle visite guidate nel centro storico di Lanusei – ha detto Salvatore Acampora de La nuova luna – un modo per conoscere la storia, la cultura e l'architettura della cittadina in una forma diversa dal solito».

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