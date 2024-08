Archeologia e musica 

Domenica, il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca diventa lo sfondo per l’Archaeological park fest. Una rassegna musicale che nasce per promuovere e valorizzare l'unicità del patrimonio archeologico e paesaggistico. «Con questo manifesto teniamo a ribadire il nostro no alla speculazione energetica nei nostri territori. In musica ci immergiamo in un tramonto dalle molteplici diversità cromatiche che si riflette, senza interruzioni artificiali, nella circostante e caratteristica macchia mediterranea», dice Paolo Sorgia dall’organizzazione. Dalle 18.30 stand degli artisti locali e musica con Paolo Sra & Bettosun. In scaletta, dalle 22, la seconda parte dello spettacolo dove la scena Trap&Rap incontra la musica dance elettronica: Horus, Dipiesse, Fratelli Banlieue, Leschio, Zuia, Franks, Dusty Kid, Marascia, Sra e Bettosun. (g. g. s.)

