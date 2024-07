Archeologia e arte, torna “Incanti” 

Spettacoli, musica, presentazioni di libri, incontri con archeologi e studiosi. E visite guidate che diventeranno l’appuntamento fisso nei fine settimana estivi, alla scoperta delle bellezze storiche che si affacciano sul Golfo degli Angeli: il Nuraghe Diana e la Villa Romana.

La rassegna

Torna l’attesa rassegna “Incanti” - organizzata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu insieme al Comune, e con il patrocinio della Soprintendenza archeologica di Cagliari - che quest’anno anticipa il via di quasi un mese.Gli appuntamenti in programma sono tantissimi: dalla presentazione di libri alle conferenze scientifiche di archeologia, dai reading letterari, ai concerti musicali, sino al cinema, con la proiezione di cortometraggi e documentari. Un calendario da scoprire settimana dopo settimana, con gli eventi che come sempre saranno abbinati alle visite guidate. «Per ora abbiamo programmato sino a fine settembre», dice l’archeologa, «ma pensiamo di proseguire anche ad ottobre».

Il programma

Il primo appuntamento domani, 7 luglio, con la presentazione della raccolta poetica “Il mare è femmina”, di Silvana Cossu, autrice sarda già vincitrice di um concorso nazionale di poesia. L’iniziativa si avvarrà del contributo di Marta Proietti Ozella, voce narrante, Chiara Vittone, all’arpa celtica, e Grazia Palla, presentatrice. A fare da palcoscenico naturale la Villa Romana, dalle 19,30, prima spazio alle visite guidate nel sito storico di Sant’Andrea. «La rassegna è diventata ormai un appuntamento atteso che richiama l’attenzione di tante persone, quartesi, chi vive nei Comuni vicini, e soprattutto molti turisti», sottolinea Zuncheddu. Fra le novità di quest’anno le proiezioni di film con vista sul mare, e tanti spettacoli spalmati nei fine settimana, comprese alcune serate di beneficenza.

Il restauro

In prima linea c’è anche la Soprintendenza. Perché oltre al rilancio in chiave culturale e turistica, c’è anche quella che punta alla valorizzazione del Nuraghe Diana con il progetto di restauro finanziato dal Ministero della Cultura. «Gli scavi esterni dovrebbero iniziare in autunno», assicura l’archeologa Gianfranca Salis, funzionaria della Soprintendenza e responsabile del sito, «e non escludiamo di organizzare delle visite nel cantiere in alcune giornate».

RIPRODUZIONE RISERVATA