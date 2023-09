Archeologia, confronto dopo gli scavi 

I segreti degli ultimi scavi archeologici in Ogliastra sono stati illustrati in un simposio che si è tenuto nell’aula consiliare di Lanusei. Il confronto è stato animato dagli interventi di Bruno Billeci, soprintendente per le province di Sassari e Nuoro, Gianfranca Salis, della Soprintendenza di Cagliari e Oristano e già direttrice degli scavi di Villagrande-Arzana-Lanusei, Nicola Dessì (La Nuova Luna, Nur Archeo Park e Progetto Seleni), Alessandra Garau di Archeonova, la società in house del Comune di Villagrande che gestisce i complessi di S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda, Natalia Guiso, divulgatrice, ed Enrico Dirminti, responsabile territoriale della Soprintendenza di Sassari e Nuoro. In più gli amministratori Angelo Stochino e Alessio Seoni, sindaci di Arzana e Villagrande, il vicesindaco di Lanusei, Maria Tegas, e l’assessore alla Cultura di Arzana, Cristina Pinna. (ro. se.)

