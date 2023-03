Archeologi impegnati per 8 mesi a Mont’e Prama alla ricerca di reperti 

La soprintendente Monica Stochino annuncia che entro un mese circa a Mont’e Prama tornano gli archeologi a caccia di altri tesori. Sotto l’attenta regia della Soprintendenza di Cagliari e grazie ai 600 mila euro finanziati dal Ministero della Cultura. E sarà riaperto anche il laboratorio di Li Punti a Sassari.

I nuovi scavi

La nuova campagna di scavo durerà otto mesi. Ciò vuol dire che anche i turisti che saranno presenti in estate lungo la costa del Sinis potranno avere la fortuna di ammirare da vicino il lavoro di ricerca: «Organizzeremo sicuramente diverse giornate aperte a tutti - promette Stochino - Gli studiosi lavoreranno nella parte est, dove sono state scoperte anche alcune statue. I lavori sono stati già appaltati. Gli uffici stanno facendo tutte le verifiche previste per legge prima di affidare l’importante lavoro a chi ha vinto la gara». Sempre nel 2023 un’altra campagna sarà portata avanti: «Del resto il sito è di tutti - tiene a precisare Monica Stochino - Qualsiasi gruppo di ricerca può chiedere la concessione di scavo. Ovviamente sono necessari diversi requisiti. Non è vero insomma che vuole operare solo la Soprintendenza come spesso si è detto».

Il museo

Stochino non può non essere critica invece sulla nuova ala del museo di Cabras che ospiterà, una volta pronta, anche i Giganti esposti ora al museo archeologico di Cagliari. Struttura che sta per nascere definitivamente grazie ai 3 milioni finanziati anni fa dal Ministero: «Il ritardo da parte del Comune nella consegna dei lavori c’è, inutile negarlo - commenta la Soprintendente - Comprendiamo però che questo è dovuto al Covid e agli aumenti post pandemia. Ora però abbiamo chiesto al Comune di finire l’opera con una particolare urgenza”.