«Archeoastronomia, la Sardegna è unica» 

Professor Clive Ruggles, come definirebbe questa disciplina l’archeoastronomia, dal nome così difficile?

«Definisco l'archeoastronomia come lo studio delle credenze e delle pratiche riguardanti il cielo nel passato, specialmente nella preistoria, e gli usi a cui era destinata la conoscenza dei cieli da parte delle persone. Quest'ultima parte è cruciale, perché la conoscenza astronomica degli antichi non esisteva isolatamente: aveva sempre scopi sociali. L'archeoastronomia è una delle numerose branche dell’archeologia che ci aiuta a rispondere a domande culturali più ampie, e non ha senso farlo se non abbiamo interesse per quelle domande culturali più ampie».

Lei si considera prima un astronomo o prima un archeologo? Come è nato il suo interesse per queste materie così diverse, astronomia e archeologia?

«Anche da adolescente al liceo, avevo forti interessi sia per la storia che per l'astronomia, ma erano interessi separati. Ho scelto di spostarmi verso l'astronomia come carriera, perché questo comportava fare matematica, cosa che mi piaceva, invece che scrivere saggi, cosa che non facevo. Tuttavia, mentre studiavo matematica per la mia prima laurea, ho trascorso gran parte delle mie vacanze estive facendo volontariato negli scavi archeologici, ed è stato in conseguenza di ciò che sono stato introdotto all'idea che circolava negli anni '70 secondo cui alcuni siti megalitici (cerchi e file di pietre, ndr) in Gran Bretagna potrebbero essere stati osservatori solari e lunari preistorici. Quando ho finito il mio dottorato, in astrofisica, mi ero reso conto di essere molto più interessato all'astronomia antica che all'astrofisica moderna, e ho avuto la fortuna di avere l'opportunità di trascorrere tre anni in un dipartimento di archeologia, imparando allo stesso tempo archeologia insieme agli studenti. Mi ci sono voluti 15 anni prima di acquisire finalmente un posto accademico in un dipartimento di archeologia, essendo nel frattempo passato per diverse altre discipline, ma l'archeologia è sempre stata la mia casa naturale. Certamente mi considero prima di tutto un archeologo, non un astronomo».

Possiamo dire che l'archeologia aveva bisogno dell'astronomia? E se sì perché?

«Assolutamente si. Una ragione ovvia è che i popoli antichi vivevano sotto spettacolari cieli bui, che l'inquinamento luminoso di oggi ci fa dimenticare. In passato, il cielo era una parte importante e integrante dell'ambiente visivo delle persone, il cosmo in cui percepivano di abitare. Se cerchiamo di capire come hanno razionalizzato il loro cosmo, la loro “cosmovisione”, e come questo ha influito su tutti gli altri aspetti della loro società, ad esempio, i tempi delle attività di sussistenza e il mantenimento delle relazioni sociali. Allora non possiamo ignorare il cielo. Inoltre, il cielo è una parte dell’ambiente visivo che è particolarmente importante per noi, perché possiamo visualizzarlo direttamente, usando le nostre moderne conoscenze astronomiche per tornare indietro nel tempo. Non possiamo dire con esattezza cosa vedessero nel loro ambiente terrestre in continua evoluzione, ma possiamo “vedere” il loro cielo come se lo stessimo guardando con i loro occhi».

Come sono i rapporti tra archeologi e astronomi e tra archeoastronomi e archeologi in generale?

«La risposta varia molto da un paese all'altro e spesso dipende dalle personalità che hanno sviluppato l’archeoastronomia in quei luoghi. Ad esempio, nell'area Maya gli studi astronomici sono ben integrati in indagini archeologi che più ampie. All'estremo opposto, dove l'archeoastronomia è stata sperimentata da persone che, per quanto competenti possano essere nell'individuare allineamenti monumentali o altre cose che sembrano essere correlate all'astronomia, scelgono di offrire interpretazioni che ignorano o contraddicono nettamente la comprensione dei loro colleghi archeologi del contesto sociale: spesso c’è stata, e in alcuni casi è ancora, una dura lotta per convincere gli archeologi a prendere sul serio l'archeoastronomia».

Quando è stato in Sardegna per la prima volta? Perché?

«Sono venuto qui per la prima volta nel giugno 2001, al momento del solstizio d'estate, insieme a Michael Hoskin e molti altri archeoastronomi di tutta Europa. Siamo stati invitati per una conferenza di due giorni a Isili e per vedere di persona alcuni degli allineamenti solstiziali di alba e tramonto tra il nuraghe, il fascio di luce solare al Nuraghe Is Paras e altri siti di interesse archeoastronomico nelle vicinanze di Isili come il pozzo di Santa Cristina. Era l'anno di pubblicazione del libro di Michael Hoskin “Tombe, templi e loro orientamenti”, quindi conoscevamo tutti lo schema di orientamento solare delle Tombe dei Giganti, ma fu qui che ci rendemmo conto per la prima volta dei numerosi siti preistorici con evidenti collegamenti con il cielo che esiste sull'Isola, in particolare intorno a Isili. Fu qui che incontrai per la prima volta Mauro Zedda, che segnò l'inizio di una grande amicizia personale».

Perché la Società Europea per l’Astronomia nella Cultura (SEAC) ha organizzato il convegno a Isili nel 2005?

«Fin dalla sua istituzione nel 1993, la SEAC si è riunita una volta all'anno nel maggior numero possibile di località del continente, in luoghi di particolare interesse per i delegati. La Sardegna era una destinazione ovvia per un tale convegno e Isili, essendo situata al centro di molti siti di particolare interesse astronomico, era la scelta naturale. Per inciso, ricordo di essere stato lasciato indietro dall'autobus della conferenza quando io e due colleghi svedesi abbiamo trascorso un po' troppo tempo nei sotterranei del museo di Laconi. In quei giorni, prima che tutti avessimo il cellulare, noi tre scoprimmo presto la disponibilità della gente del posto, uno dei quali ci portò lungo le strade tortuose all'inseguimento dell'autobus, che alla fine superammo e ci costrinsero a una sosta. Nessuno si era nemmeno accorto che mancavamo!».

Nel suo trattato “Hanbook of archaeoastronomy and ethnoastronomy” un capitolo è dedicato ai nuraghi e uno al pozzo di Santa Cristina. Pensa che la Sardegna sia interessante dal punto di vista dell'archeoastronomia? Perché?

«Innanzitutto, la Sardegna è straordinaria dal punto di vista dell'archeologia preistorica. L'esistenza di oltre 7000 nuraghi, per non parlare di tutti gli altri monumenti preistorici, sono di grande interesse per chiunque sia affascinato dall'archeologia. L'interesse archeoastronomico per i monumenti della Sardegna è stato innescato dal lavoro di Michael Hoskin negli anni '90, caratterizzato da studi sistematici sugli orientamenti di tombe dei giganti e altri gruppi di tombe e templi. Ciò è stato poi fortemente rafforzato dal lavoro di Mauro Zedda in particolare, ma anche da Arnold Lebeuf e altri».

L'archeoastronomia può aiutare a comprendere meglio la disposizione dei nuraghi nel territorio, il loro disegno planimetrico e in definitiva la loro funzione?

«Sì, certo, ma non bisogna lavorare isolatamente. Penso che la fase successiva sia intraprendere indagini sistematiche che, ad esempio, considerino una gamma di possibili influenze dell'orientamento, non solo astronomiche. Molti parlano ormai di “archeologia del paesaggio”, sottolineando che le indagini archeoastronomiche devono essere integrate con l'archeologia del paesaggio e altri approcci archeologici, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione. Archeoastronomi e archeologi devono lavorare insieme».

Quali sono secondo lei i monumenti sardi più interessanti?

«I nuraghi sono incredibili, non solo per la loro costruzione in pietra a secco che potrebbe collocare una camera a mensola sopra l'altra e in alcuni casi rimanere in piedi ancora per millenni, ma anche per il loro enorme numero, in origine più di 10.000, secondo alcune stime. Abbiamo teorie archeoastronomiche solo per pochi di essi. C'è un enorme potenziale qui per future indagini».

I nuraghi sono candidati a diventare patrimonio Unesco: pensa che gli studi archeoastronomici sui nuraghi debbano essere considerati e menzionati?

«Assolutamente sì. A Stonehenge, ad esempio, i collegamenti astronomici di Stonehenge stesso e di altri monumenti all'interno del Patrimonio dell'Umanità sono stati riconosciuti, e quindi protetti solo come parte del "Valore universale eccezionale", molti anni dopo l'iscrizione originale. Nei casi di candidatura a Patrimonio dell'Umanità per i nuraghi, credo che vadano segnalate in via preliminare alcuni degli studi astronomici già pubblicati».

Cosa risponderebbe a chi liquida l'archeoastronomia come archeologia fantastica?

«Occorre riferirsi a libri accademici rispettabili, non a libri popolari che possono vendere molte copie ma non rispettano fatti e interpretazioni archeologiche».

Qualche parola su Mauro Zedda, il ricercatore sardo di archeoastronomia e qualche parola in memoria del professor Michael Hoskin, recentemente scomparso, con il quale ha condiviso diversi viaggi in Sardegna.

«Michael era un amico e un collega molto apprezzato. Mi manca terribilmente. Mauro è una delle poche persone che ho incontrato che si entusiasma quanto me quando si parla di archeoastronomia, e di tante altre cose. Credo che i nostri incontri pubblici - quando dialoghiamo in uno strano miscuglio di quattro lingue, ma principalmente gesticolando con le mani - forniscano un grande messaggio per chi ascolta. Adoro parteciparvi!».

Infine, una domanda su un altro tema. L'allenatore di calcio Sir Claudio Ranieri, che ha portato il Cagliari dalla Serie B alla Serie A, in precedenza ha allenato il Leicester City, la squadra della sua città. Lei è appassionato di calcio? Conosce Ranieri?

«In realtà ho pochissimo interesse per il calcio, ma nessuno a Leicester poteva non entusiasmarsi nel 2016, quando il Leicester City è salito verso la vetta della Premier League e alla fine è diventato campione, contro ogni aspettativa. Non ho mai incontrato Claudio Ranieri, ma è diventato un eroe locale di cui tutti noi eravamo estremamente orgogliosi».

