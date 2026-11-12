Dalle parti di Tiana e Ollolai quello di “Autunno in Barbagia”, uno degli appuntamenti più attesi e in crescita dell’anno, con le comunità che si aprono ai visitatori fra mostre, buon cibo e identità.

Le due comunità confermano il legame attorno al circuito e dopo settimane di intenso lavoro, si preparano alle tappe di sabato 14 e domenica 15. A Tiana, una due giorni fra cultura, tradizioni e identità locale, in cui spiccano l’archeo-trekking nel sito archeologico di “Forreddos de Mancosu" e all’antica gualchiera “De Franziscu Bellu” (dalle 10 alle 17). Seguono la mostra sui piatti tipici, passando per i cooking show (sabato dalle 10.30 alle 15) e l’arte della panificazione (11-17). In entrambi i giorni la vestizione dell’abito tradizione (ore 14-15) la sfilata de “sa maschera bolante” (sabato dalle 15) i concerti di Moses Concas (sabato 18-19 e domenica dalle 16 alle 17) e Fantasias de Ballos (sabato dalle 20 alle 22). Grande l’attesa per la sfilata de “su coli coli antigu” di domenica (dalle 15 alle 16).

Ollolai apre la kermesse con la mostra fotografica e proiezione del video in ricordo dell’ex culturista e già mister Olympia Franco Columbu (sabato ore 10). Prevista l’apertura del planetario (12) la dimostrazione dell’antica lotta de S’Istrumpa (12.30) e Sa Murra (13.30 e 15.00) insieme alla vestizione del costume tradizionale da sposa (14.30 e domenica alle 12). Si aggiungono le lavorazioni dell’asfodelo e i concerti del coro S’Ispera (18.30) e lo spettacolo del gruppo musicale NTN (19). Domenica, i laboratori sul dolce tipico de su pistiddu (10) maloreddos (11.00) smielatura (11.30) e tostatura del caffè (12). Nel corso della giornata altre tappe dedicate a S’Istrumpa e Sa Murra fino al concerto del gruppo “A Bratzos Tentos” che chiuderà la serata in festa dalle 18.00.

RIPRODUZIONE RISERVATA