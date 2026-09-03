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Villanova Tulo.
04 settembre 2026 alle 00:43

“Archeo Music Wine” al Nuraghe Adoni 

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Archeologia, musica d'autore, eccellenze vitivinicole e osservazione del cielo stellato si fondono in un unico grande evento. Domani, a partire dalle 19, il suggestivo scenario del Nuraghe Adoni a Villanova Tulo diventerà il palcoscenico a cielo aperto di “Archeo Music Wine”, manifestazione pensata per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del territorio sardo attraverso un'esperienza multisensoriale. Per l’occasione il Nuraghe Adoni verrà colorato con una suggestiva illuminazione a led che ne esalterà la bellezza.

La serata prenderà il via al tramonto con il concerto “Una Notte per Faber”, l'emozionante omaggio a Fabrizio De André eseguito da I Notturni Duo di Andrea Filippi e Marianna Vidale.

Il legame tra “Archeo Wine Music” e il Nuraghe Adoni assume un significato particolarmente suggestivo anche per la storia della viticoltura in Sardegna. Proprio nell’area archeologica dell’Adoni, nel corso delle campagne di scavo, sono stati rinvenuti acini d'uva carbonizzati risalenti al XII secolo a.C., nella fase iniziale dell'Età del Bronzo Finale. Un reperto straordinario che rende ancora più significativo il rapporto tra il luogo e il vino. A seguire, la notte sarà dedicata alla scienza e al fascino del cosmo con l’astrofisica Barbara Leo.

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