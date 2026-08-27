“Archeo Festival” tra cinema e arte,  stelle e aperitivi  

Dall’archeologia al cinema, passando per l’arte contemporanea e terminando, per chi vorrà, con una notte sotto le stelle del Gennargentu. Oggi il “Sardinia Archeo Festival” riprende il suo viaggio attraverso la Sardegna e fa tappa nel sito archeologico di S’Arcu ’e is Forros, a Villagrande Strisaili, con una giornata costruita attorno all’incontro tra ricerca, divulgazione, immagini e linguaggi artistici.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione culturale Itzokor, promotrice del “Sardinia Archeo Festival”, in collaborazione con la Società Archeonova, ente gestore del sito, e con Archeovisiva Ets.

La giornata prenderà il via alle ore 18 con una visita guidata tematica al complesso cultuale nuragico. A dialogare con lo spazio di S’Arcu ’e is Forros sarà anche l’arte di Valerio Pisano, protagonista con lìinstallazione site-specific “Tappinozio di Mezzaestate”. Alle 20 l’aperitivo sotto il Gennargentu. Alle 21 le proiezioni: “S’Ozzastru” di Carolina Melis e “Vitrum” di Marcello Adamo. Chi lo desidera potrà portare con sé la propria tenda e trascorrere la notte sotto le stelle.

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