Arcade e Muppet volano in testa 

Lotta serrata al vertice dell’Over: i Kaproni cedono la vetta ad Arcade e Muppet in un’ottava giornata contraddistinta da ben sette pareggi. Tonfo della capolista La Bottega del Sughero nei Master. Negli Ultra la Fly Divani Monserrato consolida il primato.

Avvicendamento

Cambio in testa all’Over: la Futura 2000 Villasor frena la corsa dei Kaproni, imponendo loro l’1-1, così Arcade Ret. Vintage (nonostante l’1-1 con la Pizz’a Manetta) e Muppet (vittoriosi sulla Crescenzi Sport per 1-0) non si lasciano sfuggire l’occasione e conquistano il primato a quota diciannove punti. Finisce in parità tra Cagliari 2007 e Jupiter (1-1), con i rossoblù che mantengono la quarta piazza a quota sedici punti seppur condivisa con la Thermomax La Salle, rallentata dal Bar Dessì (al secondo pareggio di fila) per 1-1. Una delle due vittorie di giornata, quella più roboante per 6-0, la mettono a referto gli Amatori Capoterra: la Toti Lounge Bar affonda sotto i colpi di Sellegri (tripletta) e del solito Befiori (doppietta), oltre che per effetto di un’autorete, e viene agganciata al penultimo posto dal Real Cocciula che strappa il pari a reti bianche alla Medilav cogliendo il terzo pareggio consecutivo dopo la penalizzazione di un punto. Anche il New Bar Mexico deve accontentarsi dello 0-0 contro l’Aek Kasteddu, un mezzo passo falso che costa il sorpasso a opera dei capoterresi. Più intenso il pari per 2-2 tra Gli Incisivi e la Vision Ottica GSA Genneruxi, utile a muovere la classifica delle due squadre.

Il ko

Il 2-1 interno incassato dal Deximu costa alla leader dei Master La Bottega del Sughero l’aggancio in testa da parte dell’Is Cortes, che piega la Cra Regione Sardegna 4-0 con un eccellente Farci, autore di una tripletta. Il tutto in attesa del posticipo di stasera tra Parafarmacia San Benedetto (che spera nel sorpasso) e Atletico Assemini e di Amatori Capoterra-4 Mori Samassi di domani. La Jasp Mercato San Benedetto raggiunge il terzo posto con il 3-1 sull’Orrolese. Rinviato l’atteso derby di Maracalagonis.

Il vantaggio

La capolista degli Ultra Fly Divani Monserrato esagera nell’8-2 contro i Teddy Boys, che restano a 7 punti con le altre inseguitrici: il Calasetta Turisport, che aggancia proprio la CGM Infissi (sconfitta 2-1), e Gli Incisivi (a riposo). Finisce 2-2 tra La Fenice e Cagliari 2020. Rinviata Libertas Barumini- Brancaleone, mentre il posticipo di oggi Lewis Room B&B-Old Boys chiude il quinto turno.

