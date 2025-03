Arcade e muppet regine dell’over 

Resta in vetta nella decima di ritorno dell’Over la coppia Arcade-Muppet. La leader dei Master Is Cortes frena. Negli Ultra si sono disputati i recuperi.

A braccetto

Ammirevole e Zucca affondano la Thermomax e lanciano l’Arcade in testa alla classifica Over assieme ai Muppet, vittoriosi 5-1 (in grande evidenza Grandulli) sulla Toti Lounge Bar. Al terzo posto rallentano gli Amatori Capoterra (1-1 con il Bar Dessì), affiancati da Jupiter (2-0 sulla Futura 2000 Villasor) e Cagliari 2007, che con Serra e Farci piega la Crescenzi Sport (2-1). In settima posizione corrono appaiate Medilav, grazie al 4-0 sui Kaproni (firmato da Di Martino, Pillai, Sarritzu e Lorusso), e Pizz’a Manetta Capoterra (3-1 sull’Aek Kasteddu). Termina in parità (1-1) la sfida di bassa classifica tra Gli Incisivi e Real Cocciula. La Vision Ottica Genneruxi a sorpresa mette ko il New Bar Mexico (decimo) per 4-1.

Frenata in testa

Il Kalagonis impone il pari 1-1 alla capolista dei Master Is Cortes grazie alla rete di Ambu. I maresi si portano in quarta posizione dietro la Parafarmacia San Benedetto, che non sbaglia contro il Deximu battuto 2-1 e fermo a 37 punti. Corrono verso i playoff sia i 4 Mori Samassi (3-1 sull’Orrolese per la tripletta di Floris) sia l’Atletico Uta, che con Onnis, Caddeu, Lioni e Meloni si sbarazza del Maracalagonis 4-1.

Domani si giocano Atletico Assemini-Cra Regione Sardegna e Amatori Capoterra-La Bottega del Sughero. Ha riposato la Jasp Mercato San Benedetto. Negli Ultra è giornata di recuperi: la capolista Fly Divani va ko con la CGM Infissi (2-0), mentre la Libertas Barumini fa cinquina con La Fenice. Teddy Boys vittoriosi col Cagliari 2020. La Fenice-Gli Incisivi e Brancaleone-Calasetta si disputano stasera, mentre domani gli Old Boys affrontano la Libertas Barumini. In base a questi risultati si definirà la classifica definitiva ai fini degli spareggi che partiranno il 29 marzo.

