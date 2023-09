«Arca non si deve dimettere» 

«La linea strategica per far dimettere Gian Pietro Arca da presidente dell'Unione dei Comuni non deve passare». Quasi una parola d'ordine quella dei sindaci di Bortigali (Francesco Caggiari), di Birori (Silvia Cadeddu) di Noragugume (Rita Zaru) e di Lei (Luigi Cadau), che sostengono il presidente Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus.

Lo scontro

La vicenda, protagonisti il presidente Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, e il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, è legata alla concessione a privati di una piccola area all'interno della vecchia caserma di Badde Salighes, fatta - sostiene Arca - a sua insaputa. Occorre porre termine a questa diatriba- scrivono i quattro sindaci- ma dobbiamo adoperarci per trovare una soluzione di buon senso. La strada corretta non è però quella delle dimissioni del presidente Arca, poiché non avremo la garanzia di ritrovare l'unanimità perduta». Dall'altra parte, i sindaci di Borore (Tore Ghisu), Macomer (Riccardo Uda), Dualchi (Nino Muroni), Bolotana (Francesco Manconi) e Sindia (Franco Scanu), non vedono soluzioni alternative alle dimissioni di Arca e chiedono l'azzeramento delle cariche.

I sindaci che sostengono Arca replicano: «La richiesta di dimissioni del presidente non è suffragata da una chiara e precisa motivazione. Soltanto il sindaco di Macomer Riccardo Uda ha fornito una motivazione di carattere prettamente politico alla crisi politica dell'Unione, riconoscendo il fatto che sulla vicenda di Badde Salighes il presidente Arca ha agito per tutelare la legalità. Per cui, l'attuale crisi, più che politica appare di carattere squisitamente personale».

Il l gruppo dei cinque sindaci che chiedono le dimissioni del presidente Arca replicano: «Le dichiarazioni del presidente Arca, che non si è dimesso perché avrebbe agito per tutelare l'interesse dell'Unione e del territorio, suona quasi come un'offesa per i sindaci ed è comunque fuorviante e strumentale rispetto ai temi politici oggetto della crisi che lui stesso, nella qualità di presidente, ha alimentato».

Scenari politici

Chiara la posizione del sindaco di Macomer Riccardo Uda, che ha chiesto le dimissioni di Arca - pur riconoscendo la legittimità del suo operato relativamente alla nota vicenda di Badde Salighes - per via della sua appartenenza al gruppo di Paolo Maninchedda, che sarebbe la causa della grave crisi che imperversa nel Marghine da oltre dieci anni. I quattro sindaci rispondono: «Motivazioni che non possono essere da noi accolte e condivise. La sua appartenenza politica deve essere comunque rispettata seppur non condivisa».