Arca: «Non gestiamo assunzioni» 

Potrebbe far riferimento agli ingaggi stagionali nei cantieri di Forestas la scritta minatoria apparsa lunedì notte su un muro alla periferia di Bultei. “Sindaco Arca stai lontano dalle assunzioni o muori. Tu e la giunta”. Un messaggio che anche il primo cittadino si sente di poter ricondurre ai bandi di reclutamento dell’Agenzia Forestas, un’ ipotesi da non scartare a priori. «Anche perché noi in Amministrazione non stiamo assumendo, – chiarisce Daniele Arca, profondamente amareggiato per quanto accaduto nella sua comunità, – fatta di gente solidale, che vive bene nella società e che quindi mi sento di difendere. Piuttosto – aggiunge – ci sono probabilmente pochi elementi che, per ignoranza e mala informazione, hanno deciso di scrivere quel messaggio contro la giunta, ma hanno sicuramente sbagliato bersaglio».

Tema caldo

Sindaco e assessori, infatti, non avrebbero in alcun modo né promesso posti di lavoro, tantomeno creato aspettative in merito ai cantieri Forestas, «anche perché non è l’amministrazione di Bultei a gestire le assunzioni, sono pratiche di cui si occupa direttamente la Regione. Non vorrei – prosegue il sindaco Arca – che qualcuno, senza titoli, avesse invece alimentato delle false illusioni. Sono situazioni, ripeto, che verranno interamente governate dalla Regione, con criteri oggettivi. Le assunzioni non passano certo dalla volontà degli amministratori locali». Bultei non è una comunità avvezza all’odio. Ci tiene a sottolinearlo il primo cittadino. Nel piccolo paese del Goceano il problema del lavoro è comunque un tema caldo, con un’economia basata prevalentemente sul settore agro-zootecnico e poche prospettive di sviluppo. Il centro si sta spopolando, basti pensare che negli ultimi vent’anni i residenti sono passati da 1200 a poco più di 800, con una età media di 51anni. Le stabilizzazioni e le nuove assunzioni nei cantieri forestali per molti rappresentano l’ultima chance. Altri sono già andati via.

Le indagini

Intanto proseguono le indagini per tentare di dare un nome ai responsabili della scritta minatoria apparsa nel muretto di una fontana, nell’agro di Bultei lungo la strada provinciale per Nughedu S. Nicolò. I carabinieri della compagnia di Bono stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di captare un particolare, anche solo un indizio che porti agli autori del gesto. Le telecamere si trovano solo nel centro del paese, ma gli inquirenti sperano di intercettare il passaggio dei malviventi diretti verso la periferia a quell’ora di sera.