Arbus, successo con rischio beffa 

Arbus 3

Arborea 2

Arbus (4-3-3) : Pilloni, S. Atzori, Spina, Pancotto, Stechina, Soumahoro, Canargiu (28’ st Accossu), L. Atzori, Podda (25’ st Mamadou), Yao Lari (53’ st Pusceddu), Andrade (46’ st Argiolas). In panchina Marongiu, Cecchetto, S. Concas. Allenatore Agus.

Arborea (4-4-2) : Ullasci, Sperandio (13’st Casu), A. Grimbaum, Johonson, I. Grimbaum, Mascia, Erbì (48’ st Angioni), Taris (31’ st Cicu), Mattea, P. Atzeni (24’ st Pintus), M. Atzeni (24’ st Iervolino). In panchina Petucco, Fadda, Dessì. Allenatore Battolu.

Arbitro: Urru di Sassari.

Reti : pt 16’ L. Atzori, 33’ Yao Lari, 39’ Podda; st 26’ Pintus, 30’ (r) Mattea.

Note : espulsi Pancotto, L. Atzori, I. Grimbaum, Mascia, Mattea. Ammoniti S. Atzori, Spina, Argiolas, Taris, Cicu, Johonson, Ullasci, A. Grimbaum, Erbì, Iervolino. Recupero pt 3’, st 12’

Arbus.

Arbus. Senza esclusioni di colpi lo scontro salvezza che al Santa Sofia ha visto di fronte l’Arbus e l’Arborea. Cinque le reti realizzate e numerose le occasioni mancate, cinque gli espulsi e ben dieci gli ammoniti da un arbitro che, per sedare gli animi in campo, ha dovuto riempire di nomi il taccuino.

I tre punti vanno meritatamente ai padroni di casa, autori di un primo tempo di grande intensità e produttività (3-0). La ripresa è per gli ospiti, che con un micidiale forcing in un finale al cardiopalma (complice anche il maxi recupero di 12’) sfiorano l’incredibile rimonta. Per i granata in gol L. Atzori, Yao Lari e Podda; per gli ospiti Pintus e Mattea su penalty.

