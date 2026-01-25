VaiOnline
GIRONE B.
26 gennaio 2026 alle 00:07

Arbus e Atletico Masainas, poche emozioni e nessun gol 

Arbus C.V. 0

Atl. Masainas 0

Arbus C.V. : M. Aramu, Collu (85’ Cancedda), Spina, Canargiu (63’ Medda), A. Aramu, Serra, Onnis, Tuveri, S. Concas (85 ’B. Floris), L. Atzori (76’ Andrade), S. Atzori. Allenatore N. Agus.

Atl. Masainas : Bove, Carsetti, Mura, Biccheddu, Uccheddu, Musa, Porcu (96’ Maricca), Bustamante, Suella, Achenza, K. Congiu. Allenatore F. Tinti.

Arbitro : Soro di Olbia.

Né vincitori né vinti: l’Arbus non sfonda, il Masainas resiste e così il big match finisce con un nulla di fatto. Il manto erboso è un pantano. E così per i ventidue giocatori in campo si apre un pomeriggio votato al sacrificio e alla sofferenza dove la parte tecnica che entrambe le formazioni avrebbero potuto offrire al numeroso pubblico presente viene fortemente condizionata da un terreno di gioco al limite della praticabilità. Agus al netto di una infermeria ancora piena schiera la formazione che così ha ben figurato nelle ultime gare, Tinti un Masainas prudente ma non rinunciatario mai in grado tuttavia di creare seri pericoli in area granata. Le cose più interessanti nella ripresa quando i granata sembrano averne di più: con Aramu al 51’, al 61’ e 66’ con due buone iniziative di Concas e al 62’ con una spettacolare girata di L. Atzori terminata di poco fuori.

